HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Google drive paylaşımı dosyalarda tahribat yaratıyor

Google drive paylaşımı dosyalarda tahribat yaratıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.04.2020 13:31 | Son Güncelleme

Dosyalarla beraber klasörlere kısayol oluşturulmasını sağlayan Google drive güncellemesi geçen yılın Ağustos ayından beri deneniyordu. Bu özellik sayesinde kopyalama yapmadan dökümanlar ile ilgili değişiklik yapma imkanı bulunuyordu. Ancak son olarak ortaya çıkan drive özelliği ile birlikte sorunlar beraberinde geldi.

Google drive paylaşımı dosyalarda tahribat yaratıyor

Drive sistemine getirilmek istenen bu yeni özellik sayesinde depolama alanının gereksiz kullanımı engellenmiş olacak. Ancak durum hiç tahmin edildiği gibi gerçekleşmedi. Şirketin hiç beklemediği nedendenlerden dolayı drive paylaşımı adeta kabusa dönüşmeye başladı.

GOOGLE DRİVE KULLANICILARIN DOSYALARINI BOZDU

Drive’ını kendi bilgisayarıyla senkronize etmiş olan kullanıcılar dosyalarının bozulduğunu gördü. Bu nedenle birçok kişinin mağduriyet yaşadığını söyleyebiliriz. Yapılan bu değişiklikle birlikte, dosyaların taşınma özelliği silindi. Sadece buraya belirli bir kısa yol atama imkanınız bulunuyor.

Şirketin yaptığı açıklamaya göre, daha önceden yapılan paylaşımlarda herhangi bir dosya değişikliği gerçekleşmedi. Ayrıca Eylül 2020 tarihine kadar yapılan paylaşımlarda da herhangi bir değişiklik yapılmayacağı söylendi. Şimdilik bu önlemin günü kurtardığı ifade edilse bile, yine de kalıcı çözüm olmayacağı kesin. Kullanıcılar Google drive dökümanlarında kalıcı bir çözüm talep ediyor. Sizce Google drive ile ilgili gerçekleştirilen bu yenilik çok baş ağrıtacak mı?

Tesla Koronavirüs sürecini nasıl yönetiyor?

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Hastaneden kaçmak için ölümü göze aldı! Filmleri aratmayan olay Hastaneden kaçmak için ölümü göze aldı! Filmleri aratmayan olay
Vefat etti, dünyanın ilk dijital iskeleti oldu!Vefat etti, dünyanın ilk dijital iskeleti oldu!
Market alışverişlerinizi nasıl daha güvenli yapabilirsiniz?Market alışverişlerinizi nasıl daha güvenli yapabilirsiniz?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Google Google Drive

En Çok Okunan Haberler

6 çocuğu paramparça ettiler: 3'ünün durumu ağır

6 çocuğu paramparça ettiler: 3'ünün durumu ağır

Koronayla mücadelenin fotoğrafı!

Koronayla mücadelenin fotoğrafı!

Şaşırtan karar! Veda etti

Şaşırtan karar! Veda etti

Acun'dan Nisa'ya tepki: Böylesini ilk defa görüyorum

Acun'dan Nisa'ya tepki: Böylesini ilk defa görüyorum

Haydar Baş koronavirüsten hayatını kaybetti

Haydar Baş koronavirüsten hayatını kaybetti

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

İlginizi Çekebilir

40 yıldır onların peşinde: 'Bulana kadar durmayacağım'

40 yıldır onların peşinde: 'Bulana kadar durmayacağım'

Kafalar karıştı: iPhone 9 / iPhone SE daha tanıtılmadan mağazalara giriş yaptı!

Kafalar karıştı: iPhone 9 / iPhone SE daha tanıtılmadan mağazalara giriş yaptı!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Xiaomi'nin yeni telefonu tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Xiaomi'nin yeni telefonu tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Bir devir sona erdi: Samsung fabrikalarını kapatıyor!

Bir devir sona erdi: Samsung fabrikalarını kapatıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İşte MIUI 12 güncellemesi alacak Xiaomi ve Redmi modelleri!

İşte MIUI 12 güncellemesi alacak Xiaomi ve Redmi modelleri!

Sosyal medya platformları koronavirüs salgını için neler yapıyorlar?

Sosyal medya platformları koronavirüs salgını için neler yapıyorlar?

Çift ekran desteği ile gerekli adımları atacak

Çift ekran desteği ile gerekli adımları atacak

Vefat etti, dünyanın ilk dijital iskeleti oldu!

Vefat etti, dünyanın ilk dijital iskeleti oldu!

Yeni iOS 14 kullanıcıları tatmin edecek

Yeni iOS 14 kullanıcıları tatmin edecek

Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulaması Google Play Store'da!

Sağlık Bakanlığı duyurmuştu! Bugün mağazaya eklendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.