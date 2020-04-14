Google drive paylaşımı dosyalarda tahribat yaratıyor

Drive sistemine getirilmek istenen bu yeni özellik sayesinde depolama alanının gereksiz kullanımı engellenmiş olacak. Ancak durum hiç tahmin edildiği gibi gerçekleşmedi. Şirketin hiç beklemediği nedendenlerden dolayı drive paylaşımı adeta kabusa dönüşmeye başladı.

GOOGLE DRİVE KULLANICILARIN DOSYALARINI BOZDU

Drive’ını kendi bilgisayarıyla senkronize etmiş olan kullanıcılar dosyalarının bozulduğunu gördü. Bu nedenle birçok kişinin mağduriyet yaşadığını söyleyebiliriz. Yapılan bu değişiklikle birlikte, dosyaların taşınma özelliği silindi. Sadece buraya belirli bir kısa yol atama imkanınız bulunuyor.

Şirketin yaptığı açıklamaya göre, daha önceden yapılan paylaşımlarda herhangi bir dosya değişikliği gerçekleşmedi. Ayrıca Eylül 2020 tarihine kadar yapılan paylaşımlarda da herhangi bir değişiklik yapılmayacağı söylendi. Şimdilik bu önlemin günü kurtardığı ifade edilse bile, yine de kalıcı çözüm olmayacağı kesin. Kullanıcılar Google drive dökümanlarında kalıcı bir çözüm talep ediyor. Sizce Google drive ile ilgili gerçekleştirilen bu yenilik çok baş ağrıtacak mı?

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