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Google Drive şifrelemesi WhatsApp'ın güvenliğini artırabilir

18.05.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google Drive şifrelemesi WhatsApp uygulaması için kullanılabilir hale gelecek. Peki uygulamanın sahibi olan Facebook nasıl bir sistem denemek istiyor? İşte konuyla alakalı merak edilen tüm detaylar.

Google Drive şifrelemesi WhatsApp'ın güvenliğini artırabilir

WhatsApp düzenli olarak bazı denemeler yapıyor. Bu denemeler ile birlikte kullanıcı arayüzü değişiklikleri gerçekleşiyor. Böylece çok daha güvenli bir platform oluşturulmak isteniyor. İşin aslına bakacak olursak burada WhatsApp uzun bir süredir devam eden bir açığı kapatmak istiyor.

Bildiğiniz üzere WhatsApp uygulamasında yer alan yazışmalar ve fotoğraflar Google Drive üzerine kaydedilebiliyor. Bununla ilgili devasa bir kayıt tutulduğunu söyleyebiliriz. WhatsApp uygulaması içerisinde uçtan uca şifreleme varken Google Drive için böyle bir şey kullanılmıyor. Gelen bir sızıntıya göre WhatsApp yeni bir güvenlik denemesi yapacak.

UÇTAN UCA ŞİFRELEME WHATSAPP YEDEKLEMESİNE GELİYOR

Uygulama ile ilgili ortaya çıkan son detaylara göre uçtan uca şifreleme yöntemi Google Drive üzerinden de kullanılacak. Böylece uygulama içerisindeki tüm güvenlik önlemleri aynı şekilde diğer sistemlerde de tercih edilebilecek. Sohbet eklemeleri ve parola korumasını etkinleştirmek için bazı doğrulama adımları istenecek.

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Facebook, Instagram ve WhatsApp hacker'lar tarafından en çok ele geçirilen uygulamalar içerisinde yer alıyor. Bunun farkında olan Facebook şirketi düzenli olarak yeni güvenlik güncellemeleri yapmaya çalışıyor. Firmanın Android ve iOS kullanıcıları için bu özelliği ne zaman uygulamaya geçireceği net değil.

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Sızıntılara genel olarak bakıldığında 2021 yılı içerisinde bu yeni güvenlik önleminin alınacağı ifade ediliyor. Ancak tahminler 2 ay içerisinde uygulamanın yeni bir güvenlik güncellemesi alacağını söylüyor. Peki siz WhatsApp platformunu güvenli buluyor musunuz?

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