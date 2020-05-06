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Google Drive Touch ID ve Face ID özelliğine kavuştu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.05.2020 12:34 | Son Güncelleme

Google’ın bulut depolama çözümü olan Drive, güncelemeler ile yeni özelliklerini kullanıcılar ile buluşturmaya devam ediyor. Apple’ın dosya sistemi konusundaki tavrını yumuşatması ile iOS’te de rahat bir şekilde kullanılabilen Google Drive, bugün uzun zamandır beklenen güncellemeye kavuştu.

Google Drive Touch ID ve Face ID özelliğine kavuştu

Bildiğiniz gibi Apple, iPhone 5s ile birlikte Touch ID yani parmak izi okuyucusuna geçiş yapmıştı. Ancak Apple sadece telefonun kilit ekranına Touch ID ile şifre koymaya izin veriyordu. iOS 11 güncellemesi ile bu inadından vazgeçen Apple, 3. parti uygulamaların da Touch ID ve Face ID’yi kullanmasına izin vermişti.
Bu sayede uygulama geliştiricileri Apple’ın sunduğu API‘ı uygulamalarına ekleyerek şifreleme özelliklerinden faydalanabiliyordu. Özellikle bu sistem dosya depolama uygulamalarında büyük avantaj sunuyordu.

GOOGLE DRİVE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ARTTIRDI

Google elini bu konuda biraz geç tuttu. iOS 13‘ün sonuna doğru Drive uygulaması için Touch ID ve Face ID ile şifre koyma özelliğini getiren Google, bu sayede kullanıcılarına üst düzey bir deneyim vadediyor.

Google’ın sunduğu bu yeni özelliği kullanabilmek için öncelikle uygulamayı App Store üzerinden güncelleyin. Uygulamayı güncelledikten sonra Drive’ın ayarlarından Face ID/Touch ID bölümüne girin. Daha sonra uygulamanın Face ID/Touch ID kullanımına izin verin. Bu işlemlerden sonra uygulamaya girerken Face ID/Touch ID’yi kullanmaya başlayabilirsiniz.

Google’ın ilerleyen günlerde bu özelliği Fotoğraflar uygulamasına da ekleyeceği söyleniyor. Verileri gizlemek için aslında bu tip tüm uygulamalarda bu opsiyon sunulmalı. Son olarak Face ID/ Touch ID ile şifre koyma özelliği sunan uygulamalar arasında; Apollo, AirMail, Bear ve 1Password gibi popüler uygulamaların bulunduğunu belirtelim.

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