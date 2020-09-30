Google düğmeye bastı

Epic Games, Apple’ın uygulama mağazası politikaları ve uygulama mağazası satın alımlarında yüksek ücretler nedeniyle Apple ile yasal bir süreç başlatmıştı. Epic Games daha sonra da benzer gerekçelerle Google aleyhine dava açtı. Apple, davaya karşı agresif bir şekilde mücadele ederken, Google, rekabete aykırı görünmelerini sağlamak için politikalarında değişiklikler yapmak istiyor. Kullanıcıların Android 12’de alternatif bir uygulama mağazası seçmelerini kolaylaştıracağını duyuruyor. Yani Android uygulama yükleme işlemi yakında çok kolaylaşacak.

Üçüncü taraf uygulama mağazaları her zaman mümkün olsa da bu mağazalar Android kullanıcıları arasında birçok engel nedeniyle çok yaygın değil. Çoğu üçüncü taraf uygulama mağazası, üreticiler tarafından yükleniyor ve bu durumda bile kullanıcılar, rahatlığı nedeniyle neredeyse her zaman Google Play Store’u kullanıyor.

GİZLİLİK VE GÜVENLİK KORUMASI DEVAM EDECEK

Google, üçüncü taraf bir uygulama mağazası yükleme kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çalışacaklarını açıkladığından, bu nihayet Android 12 ile değişebilir. Google ayrıca, bu iyileştirmenin, kullanıcıların gizliliklerini ve güvenliğini korumaya devam etmelerini sağlarken uygulanacağını belirtti.