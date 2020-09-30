HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Google düğmeye bastı

Google düğmeye bastı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.09.2020 12:37 | Son Güncelleme

Google, Android uygulama yükleme işlemini kolaylaştırmak için düğmeye bastı. Play Store alternatiflerine çok yakında gün doğacak.

Google düğmeye bastı

Epic Games, Apple’ın uygulama mağazası politikaları ve uygulama mağazası satın alımlarında yüksek ücretler nedeniyle Apple ile yasal bir süreç başlatmıştı. Epic Games daha sonra da benzer gerekçelerle Google aleyhine dava açtı. Apple, davaya karşı agresif bir şekilde mücadele ederken, Google, rekabete aykırı görünmelerini sağlamak için politikalarında değişiklikler yapmak istiyor. Kullanıcıların Android 12’de alternatif bir uygulama mağazası seçmelerini kolaylaştıracağını duyuruyor. Yani Android uygulama yükleme işlemi yakında çok kolaylaşacak.

Üçüncü taraf uygulama mağazaları her zaman mümkün olsa da bu mağazalar Android kullanıcıları arasında birçok engel nedeniyle çok yaygın değil. Çoğu üçüncü taraf uygulama mağazası, üreticiler tarafından yükleniyor ve bu durumda bile kullanıcılar, rahatlığı nedeniyle neredeyse her zaman Google Play Store’u kullanıyor.

GİZLİLİK VE GÜVENLİK KORUMASI DEVAM EDECEK

Google, üçüncü taraf bir uygulama mağazası yükleme kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çalışacaklarını açıkladığından, bu nihayet Android 12 ile değişebilir. Google ayrıca, bu iyileştirmenin, kullanıcıların gizliliklerini ve güvenliğini korumaya devam etmelerini sağlarken uygulanacağını belirtti.

Bu duyuru ile Google, uygulama içi satın alma içeren uygulamalar üzerinde Play Store politikalarını izleyeceğini ve daha sıkı bir şekilde uygulayacağını da duyurdu. Bu politikalar Play Store için zaten mevcuttu. Ancak Google, geliştiricilere bu politikayı ihlal eden herhangi bir uygulamayı kesinlikle engellemeden önce 30 Eylül 2021’e kadar süre tanıyor. Belki daha da önemlisi, Google’ın bu politikaları tüm geliştiriciler, birinci taraf uygulamalar veya başka şekillerde eşit şekilde uygulayacağını belirtmesi.

Mars yüzeyinde büyük keşif: Göl tespit edildi!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Bu yılın en iyi sosyal medyası farklı bir isim çıktı!Bu yılın en iyi sosyal medyası farklı bir isim çıktı!
Bugün hava nasıl olacak?Bugün hava nasıl olacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Ermenistan askerinin cephede ağladığı an kamerada
Ermenistan askerinin cephede ağladığı an kamerada
Siparişi teslim ettikten saniyeler sonra hayatını kaybetti
Siparişi teslim ettikten saniyeler sonra hayatını kaybetti
Alişan'dan Ece Üner'i eleştiren Deniz Çakır'a tepki: İnsan avam olsun da şey olmasın
Alişan'dan Ece Üner'i eleştiren Deniz Çakır'a tepki: İnsan avam olsun da şey olmasın
Azerbaycan: 2 bin 300 Ermenistan askeri öldürüldü
Azerbaycan: 2 bin 300 Ermenistan askeri öldürüldü
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
ÖTV sonrası Fiat Egea fiyat listesi
ÖTV sonrası Fiat Egea fiyat listesi
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
2020 Mercedes S Serisi incelemesi
2020 Mercedes S Serisi incelemesi
İlginç kamera Xiaomi telefonlar ile sınırlı kalmayabilir!
İlginç kamera Xiaomi telefonlar ile sınırlı kalmayabilir!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İşte One UI 3.0 ile gelen yenilikler!
İşte One UI 3.0 ile gelen yenilikler!
Xiaomi telefon satmasına karşın az kazanıyor
Xiaomi için ilginç gerçek ortaya çıktı!
Tahminler yanıldı: Pinterest 2020'nin en iyi sosyal medya şirketi oldu!
Bu yılın en iyi sosyal medyası farklı bir isim çıktı!
Döner telefon LG Wing ön siparişe açılıyor! İşte şaşkınlığa uğratan fiyatı
Uçağa benzeyen telefon satışa açılıyor!
Apple geliştiriciler için iOS 14.2 Beta 2'yi yayınladı! İşte gelen yenilikler
Apple yeni güncellemesi için ikinci adımı attı!
Elon Musk koronavirüs aşısı olmayacak
Ünlü isimden koronavirüs aşısı açıklaması!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.