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Google, dünyanın en zeki 100 çocuğunu arıyor

01.12.2020 22:16 | Son Güncelleme:
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Google, dünyanın en zeki 100 çocuğunu arıyor

Google’ın eski patronu Eric Schmidt, dünyanın en zeki 100 çocuğunu arıyor. Schmidt, gelecek neslin dünya meselelerinde görev alması gerektiğini belirterek, bu 100 genci tespit etmek için yetenek avlama vakfı kurdu.

Google’ın eski patronu Eric Schmidt, dünya çapındaki bir yeteneği belirlendiği yaşın 16 olduğunu ve bu yaşın sihirli olduğunu ifade etti.

Schmidt, dünyanın en zeki 100 çocuğunu arıyor. Schmidt, gelecek neslin dünya meselelerinde görev alması gerektiğini belirterek, bu 100 genci tespit etmek için yetenek avlama vakfı kurduğunu duyurdu. Bu kapsamda, sahibi olduğu Schmidt Future adlı kuruluşun, Rise projesini hayata geçirmek üzere İngiltere merkezli hayır kuruluşu Rhodes Trust ile ekip olduğu bildirildi.

Time dergisine konuşan Schmidt, “Yaptığımız bütün hatalar göz önünde bulundurulduğunda, gelecek nesle ne kadar erken görev verebilirsek o kadar iyi” dedi. (DHA)

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