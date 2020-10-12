Google Duo ekran paylaşımı özelliğine kavuşuyor!

Son zamanlarda Google, Google Duo uygulamasını bazı kullanışlı özelliklerle güncellemeye başlamıştı. Özellikle koronavirüs pandemisi döneminde 32 kişiye kadar grup sohbeti özelliği dikkat çekmişti. Şimdi ise internet ve teknoloji devi başka bir iletişim özelliğini uygulamaya kazandırıyor. Video görüşmeleri sırasında ekran paylaşımı özelliğinin çok yakında Android telefonlara geleceği söyleniyor.

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Aslında ekran paylaşma özelliği, eylül ayında Google tarafından hızlı bir şekilde silinen bir tweet ile duyurulmuştu. Bu tweet’te “Google Duo’da arkadaşlarınızla daha fazla an paylaşın. Artık fotoğraflara ve videolara birlikte göz atmak için ekran paylaşımını kullanabilir ve video görüşmesi sırasında etkinlikler planlayabilirsiniz.” ifadesi yer alıyordu. Silinen bu tweet çok yakında gerçek olacak gibi görünüyor.

Google Duo güncellemesini aldığınızda, ekranınızı paylaşmak için, bir görüşme sırasında alt menüdeki taşma düğmesine dokunabilir ve Ekran Paylaşımı’nı seçebilirsiniz. Ekranınızı paylaşırken, ekran paylaşımı etkin olduğu sürece artık diğer çağrı katılımcılarını görmeyeceksiniz. Bu özellik sadece Android platformunda kullanıma sunulabilecek. iOS için ise maalesef ki kapalı bir işletim sistemi olduğu için ekran paylaşımı özelliğinin gelmesi çok zor görünüyor.

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