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Google Duo şimdi iPad’de

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 31.08.2018 09:40 | Son Güncelleme

Google’ın FaceTime rakibi servisi Google Duo bugün yeni bir güncelleme aldı. iOS platformundaki uygulamasını güncelleyen Google, Google Duo’ya iPad desteğini kazandırdı. Google Duo artık iPad’de orijinal çözünürlüğünde kullanılabiliyor.

Google Duo şimdi iPad’de

Google, geçtiğimiz yıllarda Apple’ın FaceTime hizmetine rakip olabilmek için Duo adını verdiği uygulamasını yayınlamıştı. Hem Android hem de iOS‘te yer alan Duo, gerek görüntü kalitesi gerek ses kalitesi ile FaceTime‘ı aratmıyordu. WhatsApp ve Skype‘dan kat kat daha akıcı hizmet veren Duo bugün yeni bir güncelleme aldı.

Bir önceki güncellemede telefon numarası yerine Google hesabı ile giriş yapmayı sunan firma, bu güncelleme ile uygulamaya iPad desteği getirdi. Sürüm 39.0 ile iPad desteğine kavuşan Duo, tabletlerde artık orijinal çözünürlüğünde hizmet verecek.

Apple, iPad’de iPhone uygulamalarının çalışmasına zaten izin veriyordu. Ancak iPhone uygulamaları iPad’de çalıştığında çözünürlükte büyük kayıplar yaşanıyor. Google de Duo uygulamasını güncelleyerek bu sorunun önüne geçiyor.

Bakalım Facebook’un bünyesinde yer alan ve iPad uygulaması hala bulunmayan Instagram, yakın zaman içerisinde iPad sürümü ile karşımıza çıkacak mı?

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Google facetime google duo

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