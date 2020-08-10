HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Google Earth’te keşfedilen 120 metre uzunluğundaki gizemli buz gemisi

Google Earth’te keşfedilen 120 metre uzunluğundaki gizemli buz gemisi

İLGİNÇ HABERLER  | 10.08.2020 13:37 | Son Güncelleme

Google Earth kullanıcısı tarafından bulunan ve Antartika’nın 160 km uzağında bulunan 120 metrelik buz gemisinden sonra komplo teoricileri ortaya birçok iddia attı.

Google Earth’te keşfedilen 120 metre uzunluğundaki gizemli buz gemisi

Bazı insanlar, Google Earth’te keşfedilen geminin küresel bir felaket durumunda dünyanın zengin ve seçkin insanlarını taşımak için kullanılacağına inanıyor.
Google Earth’teki gizemli keşif, MrMBB333 adlı Youtube kullanıcısı tarafından 7 Ağustos günü paylaşıldı.

Görüntülerde MrMBB33 duvar, giriş yolları ve araçların park edileceği alan olduğunu iddia ettiği görüntüleri gösterdikten sonra, izleyicilerin dikkatini karla kaplı arazide görünen başka bir görüntüye çekti. Karların üzerindeki tümsek görüntüsünü içeren sahne 3D olarak görüntülendiğinde çok pencereli, çok katlı ve bacalı bir gemi görüntüsü ortaya çıktı.

Google Earth üzerinden gördüklerini paylaşan YouTube kullanıcısı “Aşağı doğru bakarsanız geminin ana hatlarını görürsünüz. Bu, 121 metre uzunluğunda bir gemiye benziyor. Bu, Antartika kıyılarında buz gemisi diyebileceğimiz bir yat” dedi.

1-ship1

Yukarıdan bakıldığında yan yatan bir gemiye benzeyen şekil eğer gerçekten bir gemiyse onu dik bir şekilde kaldırmak ve üzerindeki buzları temizlemek oldukça imkansız bir teori gibi görünüyor. Ancak bu durum yine de insanların ‘gemi’ ile ilgili spekülasyon yapmasına engel olmadı.

Bir YouTube kullanıcısı görüntüler hakkında yaptığı yorumda “Kanarya Adaları’nda büyük bir deprem olması durumunda zengin ve güçlü insanları kurtarmak için yeraltında inşa edilmiş gemiler var” derken; başka kullanıcılar buzun altında bir gemi enkazı olduğunu ileri sürdü. Bazı YouTube kullanıcıları ise görüntülerde görünen gemi şeklinin Nuh’un Gemisi olduğunu iddia etti.

2-ship

Teoriler arasında hükümetin örtbas çabaları, Bermuda Şeytan Üçgeni ve askeri müdahale gibi iddialar bulunuyor. Ancak bazı izleyicilere göre ortaya çıkan manzaraya neden olan şey, erimekte olan buz dağları.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBizimkiler'in Cemil'i Uğurtan Sayıner'den haber varBizimkiler'in Cemil'i Uğurtan Sayıner'den haber var
Meraklı vatandaşlar virüsü hiçe saydı! Dakikalarca böyle izledilerMeraklı vatandaşlar virüsü hiçe saydı! Dakikalarca böyle izlediler
Kızılcık: Faydaları nelerdir?Kızılcık: Faydaları nelerdir?

En Çok Okunan Haberler

Dünyaca ünlü oyuncu Türkiye'ye geldi! Otel önünde izdiham yaşandı

Dünyaca ünlü oyuncu Türkiye'ye geldi! Otel önünde izdiham yaşandı

Antalya'ya ilk Rus turist kafilesi geldi: Çok özlemiştik

Antalya'ya ilk Rus turist kafilesi geldi: Çok özlemiştik

LGS 2020 tercih sonuçları açıklandı!

LGS 2020 tercih sonuçları açıklandı!

NASA Beyrut'taki patlamanın uydu görüntülerini yayınladı

NASA Beyrut'taki patlamanın uydu görüntülerini yayınladı

Okulların açılış tarihi değişecek mi?

Okulların açılış tarihi değişecek mi?

100 gündür ülke içi vaka görülmedi!

100 gündür ülke içi vaka görülmedi!

İlginizi Çekebilir

50 gemi ve 20 uçak bir anda ortadan kaybolmuştu!

50 gemi ve 20 uçak bir anda ortadan kaybolmuştu!

Yumurtanın içinden çıkan şaşkına çevirdi

Yumurtanın içinden çıkan şaşkına çevirdi

Gören şaşkına dönüyor! 3 ayda yaptı

Gören şaşkına dönüyor! 3 ayda yaptı

Tuvalet tarihinde ezber bozacak buluş! Türk mühendis üretti

Tuvalet tarihinde ezber bozacak buluş! Türk mühendis üretti

Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı

Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı

Diğer Haberler
Zonguldak'da ilginç kaza! Gürültüye koştular, görünce şaşırdılar

Gürültüyü duyup koştular, görünce şaşırdılar

Ne ceza yedi ne kaza yaptı! Gelen tüm teklifleri reddediyor

Ne ceza yedi ne kaza yaptı! Gelen tüm teklifleri reddediyor

İstiklal Caddesi’nde itfaiyenin çalışmasını izleyen vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu

Meraklı vatandaşlar virüsü hiçe saydı! Dakikalarca böyle izlediler

Beydağları'nda 65 milyon yıllık bitki fosili bulundu

Beydağları'nda bulundu! Tam 65 milyon yıllık

Görenleri şaşırtan görüntü! Annesi ölen danayı köpek emziriyor

Annesi ölen danaya kangal köpeği sahip çıktı

Biri bisikleti sürdü diğeri bisikletin arkasında ayakta böyle yolculuk yaptı

Bisikletli gençler yürekleri ağza getirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.