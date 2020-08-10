Google Earth’te keşfedilen 120 metre uzunluğundaki gizemli buz gemisi

Bazı insanlar, Google Earth’te keşfedilen geminin küresel bir felaket durumunda dünyanın zengin ve seçkin insanlarını taşımak için kullanılacağına inanıyor.

Google Earth’teki gizemli keşif, MrMBB333 adlı Youtube kullanıcısı tarafından 7 Ağustos günü paylaşıldı.

Görüntülerde MrMBB33 duvar, giriş yolları ve araçların park edileceği alan olduğunu iddia ettiği görüntüleri gösterdikten sonra, izleyicilerin dikkatini karla kaplı arazide görünen başka bir görüntüye çekti. Karların üzerindeki tümsek görüntüsünü içeren sahne 3D olarak görüntülendiğinde çok pencereli, çok katlı ve bacalı bir gemi görüntüsü ortaya çıktı.

Google Earth üzerinden gördüklerini paylaşan YouTube kullanıcısı “Aşağı doğru bakarsanız geminin ana hatlarını görürsünüz. Bu, 121 metre uzunluğunda bir gemiye benziyor. Bu, Antartika kıyılarında buz gemisi diyebileceğimiz bir yat” dedi.

Yukarıdan bakıldığında yan yatan bir gemiye benzeyen şekil eğer gerçekten bir gemiyse onu dik bir şekilde kaldırmak ve üzerindeki buzları temizlemek oldukça imkansız bir teori gibi görünüyor. Ancak bu durum yine de insanların ‘gemi’ ile ilgili spekülasyon yapmasına engel olmadı.