HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Google Earth'ün çalışma 'menzili' genişledi

Google Earth'ün çalışma 'menzili' genişledi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.02.2020 15:55 | Son Güncelleme

Google'ın keşif aracı Google Earth'te önemli bir gelişme yaşandı. Bu zamana kadar sadece Google Chrome üzerinde çalışan Google Earth artık Microsoft Edge, Mozilla Firefox ve Opera gibi diğer tarayıcılarda da çalışabilecek. Fakat en çok kullanılan tarayıcılardan biri Google Earth'ün yeni desteğini alamayacak.

Google Earth'ün çalışma 'menzili' genişledi

Google Earth yerküre meraklılarının sıklıkla kullandığı bir araç. Bu yüzden Google araçlarının da en popüleri. Ancak Google'ın bu zamana kadar Google Earth kullanıcılarına dayattığı can sıkıcı bir gerçek vardı. Google, yalnızca Google Chrome üzerinden Google Earth'ün çalışmasına izin veriyordu. Yani Google Earth ile biraz keşif yapmak isteyen kullanıcılar bunu sadece Google Chrome üzerinden gerçekleştirebiliyordu. Neyse ki bu durum değişti.

GOOGLE EARTH ARTIK DİĞER TARAYICILARA DA DESTEK VERİYOR

Google Earth sonunda diğer tarayıcılara da destek vermeye başladı. Bundan böyle Microsoft Edge, Mozilla Firefox ve Opera gibi çok kullanılan internet tarayıcıları üzerinden de Google Earth'e ulaşılabilecek. Böylece meraklı kaşifler Google Chrome kullanmak zorunda kalmadan uzayda yolculuk yapmaya devam edebilecek. Ancak Google Earth'e gelen tarayıcı desteğinden yararlanamayan çok popüler bir tarayıcı var.

Google Earth-1

GOOGLE SAFARİ'YE DESTEK VERMEDİ

Apple Safari birçok Mac cihazda ön yüklü olarak geliyor ve Mac kullanıcıları tarafından dünyanın en çok kullanılan web tarayıcısı Google Chrome'a karşı genelde ilk tercih sebebi oluyor. Fakat Google, Google Earth'e tarayıcı desteği sağlarken ilginç bir şekilde Safari'ye destek vermedi. Fakat bunun arkasında bir art niyet söz konusu değil. Google tarafından yapılan açıklamada Safari desteğinin de çok yakın bir zamanda geleceği söyleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi... Türkiye’de daha büyüğü yokGörenler şaşkınlıklarını gizleyemedi... Türkiye’de daha büyüğü yok
Nokia'nın çeyrek altından ucuz telefonu sonunda görüntülendi! Nokia'nın çeyrek altından ucuz telefonu sonunda görüntülendi!
SMA hastalığı nedir, SMA hastalığı nasıl belirti gösterir?SMA hastalığı nedir, SMA hastalığı nasıl belirti gösterir?
Anahtar Kelimeler:
Google Google Earth Google Chrome Microsoft Edge Mozilla Firefox Opera Apple safari internet tarayıcısı web tarayıcı

En Çok Okunan Haberler

Mülteciler Avrupa’ya geçmek için sınır kapılarına hareket etti

Mülteciler Avrupa’ya geçmek için sınır kapılarına hareket etti

Kritik NATO toplantısı sona erdi! İşte ilk açıklama

Kritik NATO toplantısı sona erdi! İşte ilk açıklama

Mucize Doktor'da ortalığı karıştıracak yeni oyuncu!

Mucize Doktor'da ortalığı karıştıracak yeni oyuncu!

Ünlülerden İdlib paylaşımları! 'Bu vatan sıvasız, penceresiz evlerde...'

Ünlülerden İdlib paylaşımları! 'Bu vatan sıvasız, penceresiz evlerde...'

İdlib'de hain saldırı! Şehitlerimizin kimlikleri belli oluyor

İdlib'de hain saldırı! Şehitlerimizin kimlikleri belli oluyor

İletişim Başkanı Altun: Yüz yüze görüşecekler

İletişim Başkanı Altun: Yüz yüze görüşecekler

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Xiaomi Mi 10 Pro paramparça edildi: Kafalar karıştı!

Xiaomi Mi 10 Pro paramparça edildi: Kafalar karıştı!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

iPhone 9'un tanıtım tarihi belli oldu! İşte tarihi...

iPhone 9'un tanıtım tarihi belli oldu! İşte tarihi...

Nokia'dan çeyrek altından ucuza telefon hamlesi!

Nokia'dan çeyrek altından ucuza telefon hamlesi!

Diğer Haberler
Çentiği yok fazlası var: Vivo Apex 2020 tanıtıldı! İşte özellikleri

Çentiği yok fazlası var: Vivo Apex 2020 tanıtıldı!

Epic Games InnerSpace'i ücretsiz yaptı

Efsane bir oyun daha artık ücretsiz! Acele edin

Nokia'nın çeyrek altından ucuz telefonu sonunda görüntülendi! İlginç XpressMusic detayı

Nokia'nın çeyrek altından ucuz telefonu sonunda görüntülendi!

Şaşırtıcı ama gerçek: Ünlü şarkıcı iPhone 11 Pro ile klip çekti!

Ünlü şarkıcı iPhone 11 Pro ile klip çekti

Koronavirüs Facebook'un F8 Konferansı'nı da vurdu

Koronavirüs önemli bir konferansı daha vurdu

Huawei açıkladı! Dev uygulamalar AppGallery'e geliyor

Huawei açıkladı! Dev uygulamalar da eklenecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.