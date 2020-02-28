Google Earth'ün çalışma 'menzili' genişledi

Google Earth yerküre meraklılarının sıklıkla kullandığı bir araç. Bu yüzden Google araçlarının da en popüleri. Ancak Google'ın bu zamana kadar Google Earth kullanıcılarına dayattığı can sıkıcı bir gerçek vardı. Google, yalnızca Google Chrome üzerinden Google Earth'ün çalışmasına izin veriyordu. Yani Google Earth ile biraz keşif yapmak isteyen kullanıcılar bunu sadece Google Chrome üzerinden gerçekleştirebiliyordu. Neyse ki bu durum değişti.

GOOGLE EARTH ARTIK DİĞER TARAYICILARA DA DESTEK VERİYOR

Google Earth sonunda diğer tarayıcılara da destek vermeye başladı. Bundan böyle Microsoft Edge, Mozilla Firefox ve Opera gibi çok kullanılan internet tarayıcıları üzerinden de Google Earth'e ulaşılabilecek. Böylece meraklı kaşifler Google Chrome kullanmak zorunda kalmadan uzayda yolculuk yapmaya devam edebilecek. Ancak Google Earth'e gelen tarayıcı desteğinden yararlanamayan çok popüler bir tarayıcı var.

GOOGLE SAFARİ'YE DESTEK VERMEDİ

Apple Safari birçok Mac cihazda ön yüklü olarak geliyor ve Mac kullanıcıları tarafından dünyanın en çok kullanılan web tarayıcısı Google Chrome'a karşı genelde ilk tercih sebebi oluyor. Fakat Google, Google Earth'e tarayıcı desteği sağlarken ilginç bir şekilde Safari'ye destek vermedi. Fakat bunun arkasında bir art niyet söz konusu değil. Google tarafından yapılan açıklamada Safari desteğinin de çok yakın bir zamanda geleceği söyleniyor.

