Google Fortnite için komisyonda indirim yapmadı

Dünya çapında on milyonlarca oyuncusu olan Fortnite için Google ile pazarlık yapmak isteyen Epic’in talebi, Google tarafında ilgi görmedi. Epic için yapacağı indirimi diğer oyun yayıncılarının da isteyeceğini iyi bilen internet devi, indirime hiç yanaşmadı.

FORTNİTE GOOGLE PLAY'E GELDİ AMA...

Aslında Fortnite uzun zamandır Google Play store üzerinde satışa çıkmayı bekliyordu ancak Epic’in %30 komisyonu kabul etmemesi nedeniyle oyun erişime açılmamıştı. Google’ın da komisyon oranında geri adım atmaması üzerinde Epic sonunda yenilgiyi kabullendi. Oyun şimdi, tüm gelirlerin %30’unu Google’ın alacağı şekilde Play store’da oyunculara açıldı.

Epic, oyunu kendi sunucuları üzerinden oyunculara aktarmak da istiyor. Böylece Google Play üzerinden komisyon ödememiş olacak. Ancak Google’ın telefonlarda Play Store dışından yapılacak indirimler için “koktutucu” uyarılar yayınlaması bu planın etkinliğini engelliyor.

EPİC GAMES'TEN GOOGLE'A TEKELCİLİK SUÇLAMASI

Epic’in CEO’su Google’ın yapımcılardan/yayıncılardan %30 komisyon alma şartını “tekelcilik” olarak yorumluyor. Pazarın %50’sinden fazlasına sahip olan bir şirketin hakim konumunu kullanarak yayıncıları fahiş fiyatlar ödemeye mecbur bıraktığını savunuyor.