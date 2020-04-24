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Google Fortnite için komisyonda indirim yapmadı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.04.2020 12:16 | Son Güncelleme

Kendi oyun mağazasında yapımcılardan sadece %12 komisyon almasıyla övünen Epic, kendi oyunu Fortnite için Google ile karşı karşıya geldi. Google Fortnite için bir istisna yapmadı ve mobil oyuncuların merakla beklediği oyun için %30 komisyon kesti.

Google Fortnite için komisyonda indirim yapmadı

Dünya çapında on milyonlarca oyuncusu olan Fortnite için Google ile pazarlık yapmak isteyen Epic’in talebi, Google tarafında ilgi görmedi. Epic için yapacağı indirimi diğer oyun yayıncılarının da isteyeceğini iyi bilen internet devi, indirime hiç yanaşmadı.

FORTNİTE GOOGLE PLAY'E GELDİ AMA...

Aslında Fortnite uzun zamandır Google Play store üzerinde satışa çıkmayı bekliyordu ancak Epic’in %30 komisyonu kabul etmemesi nedeniyle oyun erişime açılmamıştı. Google’ın da komisyon oranında geri adım atmaması üzerinde Epic sonunda yenilgiyi kabullendi. Oyun şimdi, tüm gelirlerin %30’unu Google’ın alacağı şekilde Play store’da oyunculara açıldı.

Epic, oyunu kendi sunucuları üzerinden oyunculara aktarmak da istiyor. Böylece Google Play üzerinden komisyon ödememiş olacak. Ancak Google’ın telefonlarda Play Store dışından yapılacak indirimler için “koktutucu” uyarılar yayınlaması bu planın etkinliğini engelliyor.

EPİC GAMES'TEN GOOGLE'A TEKELCİLİK SUÇLAMASI

Epic’in CEO’su Google’ın yapımcılardan/yayıncılardan %30 komisyon alma şartını “tekelcilik” olarak yorumluyor. Pazarın %50’sinden fazlasına sahip olan bir şirketin hakim konumunu kullanarak yayıncıları fahiş fiyatlar ödemeye mecbur bıraktığını savunuyor.

Bu şikayetlerin yakında ABD Ticaret Bakanlığına veya Avrupa Birliği kurumlarına ulaşması halinde, Google’a yeni bir “milyar dolarlık” tekel cezası da mobil oyunlar ve Play Store üzerinden gelebilir mi? Evet gelebilir, gözümüz kulağımız bu konu üzerinde olsun. Özellikle Avrupa Birliği Google’ın tekel oluşturduğu konusunda çok ısrarcı ve bu şikayetleri hiç boş geçmiyor.

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Fortnite Google Epic Games Google Play Store oyun

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