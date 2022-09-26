Google Fotoğraflar'da endişelendiren sorun! Eski fotoğraflarda bozulma görünüyor

Google Fotoğraflar, yaşanan garip bir sorun ile gündemde. Pek çok kullanıcının fotoğraflarını depoladığı Google Fotoğraflar'daki eski fotoğraflarda can sıkıcı hatalar fark edildi. 9to5Google tarafından tespit edilen birkaç şikayet, Google Fotoğraflar'daki fotoğrafları arasında gezinen bazı kişilerin bozuk resimler gördüğünü gösterdi.

ESKİ FOTOĞRAFLAR SU LEKESİ VARMIŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR

Android Authority'nin haberinde, bazı durumlarda fotoğrafların su lekeleri varmış gibi göründüğü belirtildi. Kullanıcıların ayrıca fotoğraflarda renk değişikliği ve çatlaklar gibi başka sorunlar da bildirdiği aktarıldı.

Sorundan etkilenen kullanıcılar, fotoğrafların indirildikten sonra bile bozuk kaldığını söyledi. Ancak, görüntülerin orijinal kopyaları sorundan etkilenmiyor gibi görünüyor. Yine de düzenlenen fotoğraflar uygulamada göründüğü için, eski fotoğraflarını görüntülemek veya indirmek isteyenler için bu pek de hoş olmayan bir durum olabilir.

SORUN HANGİ PLATFORMLARDA YAŞANIYOR?

Sorunun yapılan tahminlere dayandırılarak Android, iOS ve web için Google Fotoğraflar'da yaşandığı ifade edildi. Google'dan henüz konuya dair herhangi bir açıklama ise elimize ulaşmadı.

