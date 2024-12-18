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Google Fotoğraflar’da nasıl fotoğraf silinir? Google Fotoğraflar’dan silince galeriden de siliniyor mu? Google Fotoğraflar’dan fotoğraf silme ve tüm fotoğrafları silme

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
10.12.2024 19:11
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Google, birçok internet kullanıcısının araştırma yapmak için tercih ettiği arama motorlarından biridir. Google’ın kişilerin faydalanabileceği birçok araçı da mevcuttur. Bu araçlardan biri fotoğraf, video gibi içeriklerin yedeklenmesini sağlayan Google Fotoğraflar’dır. Kullanıcılar bu uygulama içinde tuttukları fotoğrafları birkaç basit işlemi uygulanarak silebilmektedir. Peki, Google Fotoğraflar’dan nasıl fotoğraf silinir, silince galeriden de siliniyor mu?

Google Fotoğraflar’da nasıl fotoğraf silinir? Google Fotoğraflar’dan silince galeriden de siliniyor mu? Google Fotoğraflar’dan fotoğraf silme ve tüm fotoğrafları silme

Google Fotoğraflar uygulaması, Google tarafından internet kullanıcılarına sunulan önemli uygulamalardan biridir. Kullanıcılar mobil cihazlarında ya da bilgisayarlarında var olan video, fotoğraf gibi içerikleri bu uygulamayı kullanarak, yedekleyebilmektedir. Ancak bazı zamanlarda kullanıcılar bu uygulama içindeki fotoğraflarını silmek isteyebilir. Tam da bu esnada akıllara “Google Fotoğraflar’da silme işlemi nasıl yapılır?” sorusu gelebilir.

Google Fotoğraflar’da nasıl fotoğraf silinir?

Google Fotoğraflar, gerek akıllı cep telefonlarındaki gerekse bilgisayarlardaki çeşitli gönderilerin yedeklenmesini sağlar. Google Fotoğraflar, kişilere belirli bir sınırda ücretsiz depolama alanı sunmaktadır. Bu aracı kullanan kişiler, kimi zaman uygulama içinde daha fazla yer açmak için bazı fotoğrafları silmek isteyebilir. Google Fotoğraflar’dan fotoğraf silme işlemini yapmak isteyen kullanıcıların izlemesi gereken yönergeler şöyledir:

  • Öncelikle mobil cihazınıza giriş yapıp, ardından Google Fotoğraflar aracını açınız.
  • Daha sonra Google hesabınızda oturum açarak, işleme devam ediniz.
  • Araç bünyesinden kaldırmak istediğiniz fotoğrafları seçiniz.
  • Fotoğraf seçme esnasında ekranın en üst kısmında bir çöp kutusu simgesi belirecektir.
  • Bu simgeye tıklayarak, silme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Google Fotoğraflar’dan tüm fotoğrafları silme işlemi için ise yapılması gerekenler kısaca şu şekildedir:

  • İlk önce Google Fotoğraflar aracına giriş yapıp, Google oturumunuzu açınız.
  • Karşınıza tüm yedeklediğiniz fotoğraflar çıkacaktır. Bir fotoğrafın üzerine basılı tuttuğunuzda o fotoğrafı seçmiş olacaksınız.
  • Ardından bu üstüne basılı tutma işlemini tüm fotoğraflara uygulayarak, toplu bir şekilde fotoğrafları araçtan silebilirsiniz.

Google Fotoğraflar’dan silince galeriden de siliniyor mu?

Google Fotoğraflar aracını kullanan kişilerin aklına takılan en önemli konulardan biri araç içinden silinen fotoğrafların galeriden de silinip silinmediğidir. Öncelikle silinen tüm video ya da fotoğraflar çöp kutusunda ortalama 60 gün kadar durmaktadır. Dilerseniz, bu süre içinde sildiğiniz içerikleri geri alabilirsiniz.

Öte yandan Google Fotoğraflar bölümünden silinen fotoğraflar; yedekleme hizmetinden yararlanan iOS ve Android mobil cihazların yanı sıra iPad, tablet gibi cihazların galerilerinden de kaldırılır.

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Fotoğraf Google depolama uygulama
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