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Google Fotoğraflar’da nasıl yer açılır? Google Fotoğraflar’da yer açma

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
10.12.2024 19:13
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Gerek mobil cihazlarda gerek tabletlerde gerekse bilgisayarlarda depolama alanı çok dolduğunda bulut tabanlı depolama uygulamalarından faydalanılmaktadır. Bu depolama alanı hizmeti veren uygulamalardan biri Google tarafından geliştirilen Google Fotoğraflar uygulamasıdır. Birçok kullanıcı bu uygulama aracılığı ile hem yedekleme yapabilmekte hem de yer açma işlemini gerçekleştirebilmektedir. Peki, Google Fotoğraflar’da nasıl yer açılır, yer açma işlemi nasıl yapılır?

Google Fotoğraflar’da nasıl yer açılır? Google Fotoğraflar’da yer açma

Google Fotoğraflar, Google bünyesinde bulunan uygulamalardan biridir. Bu uygulama sayesinde kişiler cihazlarındaki veya bilgisayarlarındaki çeşitli içerikleri güvenli bir şekilde saklayabilmektedir. Günümüzde Android cihazlarda da kullanılan bu uygulama, iPhone gibi akıllı cep telefonlarında da kullanılabilmektedir. Kişiler cihazlarında depolama alanı kalmadığında Google Fotoğraflar’da yer açma işlemine ihtiyaç duyabilmektedir.

Google Fotoğraflar’da nasıl yer açılır?

Google tarafından geliştirilen çeşitli uygulamalar vardır. Google Fotoğraflar uygulaması bu uygulamalar arasında olmakla birlikte kullanan kişilere fotoğraf ve video yedekleme hizmeti sunmaktadır. Kişiler, hem akıllı cep telefonlarında hem de tablet, bilgisayar gibi diğer teknolojik cihazlarındaki fotoğraf, video gibi içerikleri bu uygulamaya entegre ederek, yedekleyebilmektedir. Ancak bazı durumlarda depolama alanında boş yer kalmayabilir ve bu durum Google Fotoğraflar’da yer açma işleminin yapılmasını gerektirebilir.

Bu işlem Google hesabı ile uygulamaya giriş yapılarak, kolayca gerçekleştirilebilmektedir. Yer açma işlemi gerek uygulamanın depolama alanında üzerinden gerekse mobil cihazlarda yapılabilmektedir.

Google Fotoğraflar’da yer açma işlemi nasıl yapılır?

Google Fotoğraflar uygulaması kullanan kişiler, mobil cihazlarında, bilgisayarlarında, iPad’lerinde veya tabletlerinde bulunan fotoğraf, video gibi medya gönderilerini yedekleyebilmektedir. Ancak bazı zamanlarda uygulamada yer kalmayabilir ve kişiler yer açma işlemini yapmak isteyebilir. Bu işlem mobil cihazlar ya da tablet üzerinden uygulamaya giriş yapılarak yapılabilir. Bu bağlamda Google Fotoğraflar’da yer açma işlemini mobil cihazlar aracılığıyla yapmak isteyenlerin uygulaması gereken adımlar şöyledir:

  • Mobil cihaz ya da tablet üzerinden yer açma işlemi yapmak isteyenlerin ilk önce Google hesaplarını kullanarak, uygulamaya giriş yapması gerekir.
  • Giriş işleminden sonra profil fotoğrafınızın olduğu yere tıklayınız.
  • Karşınıza çıkacak seçenekler arasından “Bu Cihazda Yer Açın” seçeneğine basınız.
  • Bu seçeneğe tıkladığınızda depolama alanında ne kadar yer açılacağı ve nelerin cihazınızdan silineceği hakkında bilgi verilecektir.
  • Cihazınızdan önerilen medya içeriklerini silerek, yer açabilirsiniz.
  • Google Fotoğraflar depolama alanında yer açmak için ise tablet ya da akıllı cep telefonunuzdaki uygulamaya aktarılan gönderilerin kopyalarını silebilir ve bu şekilde yer açma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
Anahtar Kelimeler:
Fotoğraf Google depolama uygulama video
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