Google Fotoğraflar’daki fotoğraflar nasıl galeriye aktarılır? Google Fotoğraflar’dan galeriye, bilgisayara fotoğraf aktarma

Google bünyesinde kullanıcıların kullanımına sunulan çeşitli uygulamalar bulunmaktadır. Bu uygulamalardan biri Google Fotoğraflar'dır. Google Fotoğraflar uygulaması, cihazlardaki fotoğraf veya video gibi içerikleri kendi depolama alanında yedeklemektedir. Kullanıcılar arzu ettiklerinde uygulamada yer alan içerikleri bilgisayarlarına geri yükleyebilir. Google Fotoğraflar’dan bilgisayara aktarma işlemi son derede kolay bir işlemdir.

Google Fotoğraflar’daki fotoğraflar nasıl galeriye aktarılır?

Google tarafından sunulan birçok farklı uygulama vardır. Bu uygulamalardan biri depolama ve yedekleme hizmeti veren Google Fotoğraflar uygulamasıdır. Bu uygulama sayesinde kişiler fotoğraflarını ya da videolarını kolayca saklayabilmektedir. Mobil cihazlarında ya da bilgisayarlarında yer açmak isteyen kişiler, bu uygulamayı kullanarak, önemli gönderileri yedekleyebilir. Kişiler isterlerse uygulama içinde bulunan fotoğraflarını yeniden cihazlarına aktarabilir. Bu işlemi uygulamada bulunan fotoğrafları tek tek seçerek yapabileceğiniz gibi toplu bir şekilde de yapabilirsiniz.

Google Fotoğraflar’dan galeriye, bilgisayara fotoğraf aktarma

Google tarafından sunulan uygulamalardan biri hem videoların hem de fotoğrafların kaybolmamasını ve yedeklenmesini sağlayan Google Fotoğraflar uygulamasıdır. Kişiler bu uygulamaya cihazlarındaki fotoğraf ve videoları yedekleyebilir ve istedikleri zaman uygulamadan cihazlarına aktarım yapabilir. Google Fotoğraflar’dan galeriye fotoğraf aktarma işlemi yapmak isteyen mobil kullanıcılarının izlemesi gereken adımlar şöyledir:

Öncelikle akıllı cep telefonunuz üzerinden bu uygulamaya giriş yapınız.

Google Fotoğraflar uygulamasına giriş yaptıktan sonra aktarmak istediğiniz fotoğrafları seçiniz.

Seçim işlemini tamamladıktan sonra ekranın hemen altında yer alan paylaşma simgesine tıklayınız.

Bu simgeye tıkladığınızda karşınıza galeriye aktarım seçeneği çıkacaktır.

Bu seçeneğe tıklayıp, sonrasında aktarma işlemine onay veriniz. Onay verdikten sonra aktarım işlemi gerçekleşecektir.

Google Fotoğraflar’dan bilgisayara toplu fotoğraf aktarma işlemini yapmak isteyenler ise şu yöntemi kullanabilir: