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Google Fotoğraflar’dan nasıl çıkış yapılır? Google Fotoğraflar’dan çıkış yapma

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
10.12.2024 19:14
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Google Fotoğraflar uygulaması, Google tarafından tasarlanan ve kullanıcılara çeşitli faydalar sunan uygulamalardan biridir. Bu uygulama sayesinde kişiler cihazlarındaki birçok medya içeriğini kolayca yedekleyip saklayabilmektedir. Kişiler internet bağlantısı kurarak gerek akıllı cep telefonlarından gerekse bilgisayarlarından uygulamaya giriş yaparak, medya içeriklerini görüntüleyebilir. Peki, Google Fotoğraflar’dan nasıl çıkış yapılır?

Google Fotoğraflar’dan nasıl çıkış yapılır? Google Fotoğraflar’dan çıkış yapma

Google bünyesinde birçok farklı hizmet bulunmaktadır. Bu hizmetlerden biri bulut tabanlı video ve fotoğraflar için depolama alanı sunan Google Fotoğraflar’dır. Bu uygulama cihazlardaki verilerin yedeklenmesini ve saklanmasını sağlamaktadır. Bu uygulama özellikle mobil cihazlardaki depolama alanının yetersiz olduğu zamanlarda daha sık kullanılmaktadır. Google Fotoğraflar uygulamasını kullanan kişiler bazen bu uygulamadan çıkış yapmak isteyebilir.

Google Fotoğraflar’dan nasıl çıkış yapılır?

Günümüzde birçok internet kullanıcısı Google Fotoğraflar uygulamasından yararlanmaktadır. Bu uygulama sayesinde cihazlardaki fotoğraf ya da video gibi içerikler kopyalanabilmektedir. Bu durum akıllı cep telefonlarının hafızalarının boş kalmasını sağlamaktadır. Kişiler uygulamaya yedekledikleri medya içeriklerini istedikleri zaman silme, paylaşma ve düzenleme şansına sahiptir.

Bilgisayar, tablet, akıllı cep telefonu gibi Google hesabının var olduğu tüm cihazlardan bu uygulamaya erişim sağlanabilmekte ve uygulama içindeki veriler görüntülenebilmektedir. Cihazların hafızasında bulunan medya içerikleri bu uygulama sayesinde saklanabilir. Kullanıcılar istedikleri zaman bu uygulamaya giriş yapabilecekleri gibi dilerlerse çıkışta yapabilmektedir.

Google Fotoğraflar’dan çıkış yapma işlemi nasıl yapılır?

Google Fotoğraflar’dan çıkış yapma işlemi için uygulanabilecek yöntemlerden biri uygulama ile entegre olan Google hesabının kaldırılmasıdır. Bu yöntem daha çok birden fazla hesabı olanlar için geçerlidir. Bir diğer yöntem ise uygulamanın cihazın galerisiyle bağlantısını kesmektir. Bu bağlamda Google Fotoğraflar’dan çıkış yapma işlemi için yapılması gerekenler şöyledir:

  • İlk önce hâlihazırda olan Google hesabınızı kullanarak, uygulamaya başarılı bir şekilde giriş yapınız.
  • Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranın sağ üst kısmında yer alan profil fotoğrafınıza tıklayınız. Profil fotoğrafı kullanmayan kişiler için bu bölüm kişinin adının baş harfiyle görünür.
  • Sonrasında “Fotoğraf Ayarları” kısmına tıklayarak, devam ediniz.
  • Ardından “Uygulamalar ve Cihazlar” bölümüne dokununuz.
  • Daha sonra “Google Fotoğraflar Erişimi” kısmına dokunarak, mobil cihazınızda yer alan galerinizin ismine tıklayınız.
  • Galeri isminize tıkladığınızda karşınıza “Erişimi Kaldır” bölümü çıkacaktır. Bu bölüme tıkladığınızda uygulama pasif hâle gelecek ve galerinize erişimi kaldırılmış olacaktır.
  • Bu yöntem ile de uygulamadan çıkış yapabilir ve istediğiniz zaman yeniden erişim izni vererek, kullanmaya devam edebilirsiniz.
  • Tamamen çıkış yapmak için ise Google hesabınızı “Hesapları Yönet” kısmından kaldırabilirsiniz.
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Fotoğraf Google depolama uygulama
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