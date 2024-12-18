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Google Fotoğraflar’dan nasıl fotoğraf indirilir? Google Fotoğraflar’dan fotoğraf indirme

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
10.12.2024 19:12
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Günümüzde en sık kullanılan arama motorları arasında Google arama motoru bulunmaktadır. Google, arama motoru hizmeti vermesinin yanı sıra video ya da fotoğraf gibi içeriklerin yedeklenmesini sağlayan depolama hizmeti de vermektedir. Bu hizmet, Google Fotoğraflar uygulaması olarak ifade edilmektedir. Bazı kullanıcılar bu uygulamaya yedekledikleri medya içeriklerini mobil cihazlarına ya da bilgisayarlarına indirmeyi isteyebilmektedir. Peki, Google Fotoğraflar’dan nasıl fotoğraf indirilir?

Google Fotoğraflar’dan nasıl fotoğraf indirilir? Google Fotoğraflar’dan fotoğraf indirme

Gerek videoları gerekse çekilen fotoğrafları yedeklemek için kullanılan çeşitli uygulamalar bulunmaktadır. Bu uygulamalardan biri Google tarafından kullanıcılarına sunulan Google Fotoğraflar uygulaması olarak bilinmektedir. Bu uygulama cihazlardaki depolama alanında yer açılması yönünden tercih edilmektedir. Kullanıcılar dilerlerse yedeklenen bu medya gönderilerini akıllı cep telefonlarına veya bilgisayarlarına indirebilmektedir.

Google Fotoğraflar’dan nasıl fotoğraf indirilir?

Google bünyesinde kullanıcılara çeşitli yararlar sağlayan pek çok uygulama vardır. Google Fotoğraflar da bu uygulamalardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bulut tabanlı video ya da fotoğraf depolama hizmeti sunan bu uygulama sayesinde kişiler mobil cihazlarındaki ya da bilgisayarlarındaki depolama alanında kolayca yer açabilmektedir. Kişiler istedikleri zaman uygulamaya yedeklenen fotoğraflarını yeniden mobil cihazlarına geri alabilmektedir. Bu bağlamda Google Fotoğraflar’dan fotoğraf indirme işlemini yapmak isteyenlerin takip etmesi gereken adımlar şöyledir:

  • İlk önce Android ya da iOS mobil cihazlar üzerinden bu uygulamaya Google hesabınız ile giriş yapınız.
  • Giriş yaptıktan sonra karşınıza yedeklemiş olduğunuz fotoğrafların yer aldığı bir ekran açılacaktır.
  • Bu bölümde mobil cihazınıza indirmek istediğiniz fotoğraf ya da fotoğrafları seçiniz.
  • Seçim işleminden sonra “Diğer” seçeneğine tıklayıp, ardından da “İndir” kısmına dokununuz.
  • Tüm bu adımları tamamladıktan sonra fotoğraf indirme işlemini gerçekleştirmiş olacaksınız.

Google Fotoğraflar’dan fotoğraf indirme işlemi nasıl yapılır?

Google Fotoğraflar uygulamasına yedeklenmiş olan videoları ya da fotoğrafları kolayca mobil cihazlara, iPad’lara veya bilgisayarlara indirmek mümkündür. iOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı cep telefonlarından uygulamaya giriş yaparak, indirme işlemi yapılabilmektedir. Kullanıcılar mobil cihazların yanı sıra uygulamada bulunan fotoğraflarını bilgisayarlarına da indirmek isteyebilir. Google Fotoğraflar’dan bilgisayara fotoğraf indirme işlemini yapmak isteyen kullanıcıların izlemesi gereken adımlar ise şöyledir:

  • Öncelikle internet tarayıcınız üzerinden bu uygulamanın resmi web sitesine giriş yapınız.
  • Ardından Google hesabınızla uygulamaya giriş yaparak, devam ediniz.
  • Uygulamaya giriş yaptıktan sonra karşınıza yedeklenen fotoğraflarınız çıkacaktır.
  • Bu fotoğraflar arasından seçim yaparak, “Diğer” butonuna ardından da “İndir” bölümüne basınız.
  • Tüm bu adımları gerçekleştirdikten sonra seçmiş olduğunuz fotoğrafları bilgisayarınıza indirebilirsiniz.
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Fotoğraf Google depolama uygulama video
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