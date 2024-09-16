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Google Fotoğraflar nedir, nasıl kullanılır? Galeriden silinen fotoğraflar Google Fotoğraflar'dan da silinir mi?

Firdevs Nacar Firdevs Nacar
15.09.2024 17:39
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Google sadece bir arama motoru değil, aynı zamanda pek çok hizmet sağlayan bir araçtır. Google fotoğraflar da Google’ın sunduğu fotoğraf ve video depolama hizmetidir. Bu uygulama fotoğrafları ve videoları otomatik yedekler ya da istenen fotoğraflar seçilerek manuel olarak yedeklenebilir.

Google Fotoğraflar nedir, nasıl kullanılır? Galeriden silinen fotoğraflar Google Fotoğraflar'dan da silinir mi?

İçindekiler

  • Google Fotoğraflar nedir?
  • Google Fotoğraflar ne işe yarar?
  • Google Fotoğraflar nasıl kullanılır?
  • Google Fotoğraflar'a nasıl girilir?
  • Galeriden silinen fotoğraflar Google Fotoğraflar'dan da silinir mi?

Google Fotoğraflar, bulut tabanlı medya depolama hizmetidir. Bu hizmet ile fotoğraf ve videolar internet üzerinden depolanabilir. Böylelikle cihazdaki saklama alanından tasarruf edilir. Aynı zamanda medyaları otomatik yedekler ve organize etmeye yardımcı olur.

Google Fotoğraflar nedir?

Google Fotoğraflar, Google’ın sunduğu bir medya yedekleme sistemidir. Fotoğraf ve videolar cihazların hafızasından kullanmadan bulut tabanlı sistemde saklanır. Google üzerinden kullanılabilir ve yedeklenen verilere internet bağlantısıyla istenilen cihazdan erişim sağlanabilir.

Google Fotoğraflar ne işe yarar?

Google Fotoğraflar telefon, bilgisayar, tablet gibi cihazlarda Google oturumuyla eşzamanlı olarak kullanılabilen bulut tabanlı bir medya saklama aracıdır. Google fotoğraflar kullanılarak cihazın depolama alanı kullanılmadan veriler saklanabilir. Aynı Google hesabı kullanılan cihazlardan istenilen yerde erişim sağlanabilir. photos.google.com albums seçeneği ile görsel ve videoları istediğiniz gibi albüm hâline getirmeniz mümkündür.

Google Fotoğraflar nasıl kullanılır?

Google Fotoğraflar'a IOS ve Android cihazlardan kullanılabilir. Bunun için:

  • Mobil cihazlara Google Fotoğraflar indirilerek Google hesabına giriş yapılır.
  • Ardından ilk giriş kısmında cihazdaki fotoğrafların yedeklenip yedeklenmeyeceği seçilebilir.
  • Otomatik yedekleme ile tüm medyalar güvenli bir şekilde saklanabilir.
  • Yedeklenen fotoğraflar istendiği taktirde düzenlenebilir, paylaşılabilir ve silinebilir.

Google Fotoğraflar'a nasıl girilir?

Google Fotoğraflar'a giriş yapmak için önce mobil cihazınıza Google Fotoğraflar uygulamasını indirmeniz ya da web tarayıcınızdan photos.google.com giriş adresine gitmeniz gerekir. photos.google.com Android ile Android cihazlardan giriş yapılabilir. Uygulamayı açtığınızda veya web sitesine girdiğinizde, Google hesabınızla giriş yapmanız istenir. Giriş yaptıktan sonra, fotoğraflarınızı yedeklemeye ve yönetmeye başlayabilirsiniz.

Galeriden silinen fotoğraflar Google Fotoğraflar'dan da silinir mi?

Galeriden silinen fotoğraflar, Google Fotoğraflar'a yedeklenmişse Google fotoğraflardan otomatik olarak silinmez. Yedeklenmemiş ise silinen fotoğraflar Google Fotoğraflar'dan da kaybolur. Ancak Google Fotoğraflar'dan bir fotoğraf silerseniz, bu fotoğraf galerinizden de kaldırılabilir, bu nedenle her iki tarafta da dikkatli olunmalıdır. Photos.google.com search seçeneği ile albüm ya da fotoğrafların silinip silinmediği kolaylıkla kontrol edilebilir.

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