Google Fotoğraflar ücretsiz ve sınırsız depolamayı sonlandırıyor!

Google Fotoğraflar yedekleme, ücretsiz fotoğraf ve video depolama için kullanılan bir Google servisi olarak öne çıkıyor. Birçok kullanıcı da tıpkı iCloud gibi Google Fotoğraflar'a çektiği fotoğrafları ve videoları yedekleyebiliyor. Kullanıcıların Google Fotoğraflar'ı tercih etmesinin en büyük nedenlerinden biri de ücretsiz olarak sınırsız içerik depolamaya izin veriyor olmasıydı. Fakat Google'ın yeni kararına göre ücretsiz ve sınırsız depolama planı tarihe karışacak.

GOOGLE FOTOĞRAFLAR ÜCRETSİZ VE SINIRSIZ DEPOLAMAYI KALDIRIYOR

Ücretsiz fotoğraf yedekleme imkanı sunan Google Fotoğraflar için yapılan son açıklamaya göre Google Fotoğraflar'ın sınırsız ve ücretsiz kullanım özelliği sona erecek. 1 Haziran 2021'den itibaren Google Fotoğraf kullanıcıları, Google üyeliğiyle birlikte verilen 15 GB'lık ücretsiz depolama alanını kullanacak. Yani, bu tarihten itibaren yedekleyeceğiniz fotoğraf ve videolar 15 GB'lık ücretsiz Google One alanınızı dolduracak. 15 GB'lık alan dolunca bir Google One hizmeti satın almak zorunda kalacak ya da içeriklerinizi başka bir bulut yedekleme sistemine aktarmanız gerekecek. Eğer bir Google One üyeliğiniz varsa Google Fotoğraflar, sadece satın aldığınız alanı doldurmaya başlayacak.