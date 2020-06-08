Google Gmail platformu yeni tasarımlardan yararlanabilecek

Yeni bir e-posta oluşturmanız için üzerinde ‘+’ olan bir bölüm kullanılıyordu. İşte tam da bu kısmın tasarımında bazı değişiklikler yapıldı. İlk etapta, tasarımın sadece küçük detaylarla sınırlı kalması tepki topladı.

GOOGLE GMAİL'DE DEĞİŞİKLİKLER YAPTI

Google uzun bir süredir Gmail ile ilgili bazı değişiklikler yapıyordu. Özellik ve tasarım konusundaki değişimler birçok kişi tarafından takdirle karşılandı. Burada artık bir ‘+’ yerine kalem yer alıyor ve yanına “Oluştur” ifadesi katılıyor. Böylece firma, çok uzun bir süredir kullanımda olan tasarımda değişikliğe gitmiş oldu.

Bu simgenin yerine kalem simgesini ve Oluştur” ifadesini getiren Google, yeni tasarımların da önünü açmış oldu. Görünümün değişmesi, uygulama ile ilgili değişiklik yaratmayacak. Google firması sadece küçük bir tasarım değişikliği yaptı diyebiliriz. Ancak çok eskiye dayanan Gmail iç görünümü için bu, ateşleyici bir değişim oldu. Muhtemelen firma kısa bir süre içerisinde çok daha yeni değişiklikler yapacaktır.

Şirket, Gmail uygulaması için yaptığı yeni yazılım güncellemesini herkese yaydı. Eğer Android işletim sistemini kullanıyorsanız, Gmail güncellemesi almış olma ihtimaliniz çok yüksek. Fakat tasarımla ilgili bir değişiklik karşınıza çıkmazsa, Google Play Store üzerinden güncelleme yapabilirsiniz. Eğer bu yeni tasarımı kullanma fırsatınız olursa, yorumlarınızı bize iletmeyi unutmayın.

Koronavirüs ilacı bulundu mu? Evet hem de tesadüfen!

