HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Google Gmail platformu yeni tasarımlardan yararlanabilecek

Google Gmail platformu yeni tasarımlardan yararlanabilecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.06.2020 12:15 | Son Güncelleme

Google Gmail Android uygulamasında, e-posta oluşturma butonunun tasarımında bazı değişlikler yapılıyor. Firmanın Android platformundaki yeni Gmail uygulamasına baktığınızda, hemen alt kısımda yer alan e-posta oluşturma bölümü revize edildi.

Google Gmail platformu yeni tasarımlardan yararlanabilecek

Yeni bir e-posta oluşturmanız için üzerinde ‘+’ olan bir bölüm kullanılıyordu. İşte tam da bu kısmın tasarımında bazı değişiklikler yapıldı. İlk etapta, tasarımın sadece küçük detaylarla sınırlı kalması tepki topladı.

GOOGLE GMAİL'DE DEĞİŞİKLİKLER YAPTI

Google uzun bir süredir Gmail ile ilgili bazı değişiklikler yapıyordu. Özellik ve tasarım konusundaki değişimler birçok kişi tarafından takdirle karşılandı. Burada artık bir ‘+’ yerine kalem yer alıyor ve yanına “Oluştur” ifadesi katılıyor. Böylece firma, çok uzun bir süredir kullanımda olan tasarımda değişikliğe gitmiş oldu.

Bu simgenin yerine kalem simgesini ve Oluştur” ifadesini getiren Google, yeni tasarımların da önünü açmış oldu. Görünümün değişmesi, uygulama ile ilgili değişiklik yaratmayacak. Google firması sadece küçük bir tasarım değişikliği yaptı diyebiliriz. Ancak çok eskiye dayanan Gmail iç görünümü için bu, ateşleyici bir değişim oldu. Muhtemelen firma kısa bir süre içerisinde çok daha yeni değişiklikler yapacaktır.

Şirket, Gmail uygulaması için yaptığı yeni yazılım güncellemesini herkese yaydı. Eğer Android işletim sistemini kullanıyorsanız, Gmail güncellemesi almış olma ihtimaliniz çok yüksek. Fakat tasarımla ilgili bir değişiklik karşınıza çıkmazsa, Google Play Store üzerinden güncelleme yapabilirsiniz. Eğer bu yeni tasarımı kullanma fırsatınız olursa, yorumlarınızı bize iletmeyi unutmayın.

Koronavirüs ilacı bulundu mu? Evet hem de tesadüfen!

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Şeyma sezonu açtı! Şeyma sezonu açtı!
iPhone'lardaki bu sorunu siz de yaşıyor olabilirsiniz!iPhone'lardaki bu sorunu siz de yaşıyor olabilirsiniz!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ağabeyin yürek burkan feryadı: Ben şimdi sensiz ne yapacağım

Ağabeyin yürek burkan feryadı: Ben şimdi sensiz ne yapacağım

Türkiye'de bir ilk! 'Dünya literatürüne bildireceğiz'

Türkiye'de bir ilk! 'Dünya literatürüne bildireceğiz'

Aycan'dan Survivor itirafı! O ismi Acun'a açıkladı

Aycan'dan Survivor itirafı! O ismi Acun'a açıkladı

Bikinisi olay oldu! 'Bana duyar kasmayın'

Bikinisi olay oldu! 'Bana duyar kasmayın'

29 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

29 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

Vali, 'Vakalar arttı' dedi ve uyardı: Erteleyin

Vali, 'Vakalar arttı' dedi ve uyardı: Erteleyin

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Xiaomi kullanıcılarına müjde! Dağıtılmaya başlandı

Xiaomi kullanıcılarına müjde! Dağıtılmaya başlandı

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Merakla beklenen oyunda mutlu son! İşte indirmenin yolu

Merakla beklenen oyunda mutlu son! İşte indirmenin yolu

PES‘cileri sevindiren haber geldi

PES‘cileri sevindiren haber geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
LG katlanabilir ve sarılabilir telefonlarda şansını deneyecek

LG katlanabilir ve sarılabilir telefonlarda şansını deneyecek

Xiaomi Redmi 9, bir e-ticaret sitesinde listelendi

Xiaomi'nin yeni telefonu sonunda göründü!

OxygenOS için takvim değişikliği yapıldı

OxygenOS için takvim değişikliği yapıldı

RTX 3080 için ilk görüntüler gelmeye başladı

RTX 3080 için ilk görüntüler gelmeye başladı

Total War: Troy için resmi tanıtım videosu yayınlandı

Total War: Troy için resmi tanıtım videosu yayınlandı

iPhone 11 serisi yeşil ekran sorunu yaşıyor!

iPhone'lardaki bu sorunu siz de yaşıyor olabilirsiniz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.