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Google, Google Play'de satılan uygulamalardan yüzde 30 pay alacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.09.2020 09:20 | Son Güncelleme

Google LLC, Google Play üzerinden satılan tüm uygulamaların satış gelirlerinden yüzde 30 pay almaya başlayacağını açıkladı.

Google, Google Play'de satılan uygulamalardan yüzde 30 pay alacak

Google LLC Ürün Yönetimi Birimi Başkan Yardımcısı Sameer Samat, yaptığı açıklamada, öncelikle politikalarının, tüm geliştiricilere değişim olmaksızın ve adil bir biçimde uygulanabilir olmasını önemsediklerini vurguladı

GOOGLE PLAY YÜZDE 30 PAYI HERKESTEN ALMAYACAK

Bu amaçla, Ödemeler Politikası'ndaki açıklamaları netleştirerek, tüm geliştiricilerin geliştirdikleri uygulamaların satışında da Google Play'in faturalandırma sistemini kullanabilmelerini kolaylaştırdıklarını belirtti.

Şirket açıklamasında, söz konusu yüzde 30'luk payın, yalnızca uygulamalarını satan geliştiriciler tarafından ödeneceğinin de altı çizildi.

DHA

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