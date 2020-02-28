Google görsel aramalarını geliştirdi

Haber sitesi mi, yemek sitesi mi, turizm veya oyun sitesi mi, linke gitmeden görebileceğiz. Ayrıca görsele dair etiketler, görselin tam ismi, video ise videonun uzunluğu gibi diğer detaylar da artık arama sonuçlarında çıkacak.

GOOGLE GÖRSELLER'DE ARAMA YAPMAK DAHA KOLAY HALE GETİRİLDİ

Kullanıcıların tüm bu verilere ulaşmak için görselin üzerinde mouse ile dolaşması yeterli olacak. Dolayısıyla imaj arama sonuçlarının web sayfası üzerindeki görünümünde büyük değişiklik olmayacak. Ancak yeni eklenen özelliklerle, yüzlerce sonuç arasında doğru görseli veya videoyu bulmak çok daha kolaylaşacak.

Öte yandan, Google’ın web sitelerindeki görselleri kolayca kopyalanabilecek şekilde arama sonuçlarında göstermesi, imaj stok servisleri ile büyük kavga etmesine neden olmuştu. Google bir süre önce imaj stok servislerinin taleplerinden bazılarını kabul ederek çatışmaya son vermişti.

GOOGLE TEKRAR TEPKİLERİN HEDEFİ OLABİLİR

Ancak şimdi aranan görsellerin daha kolay bulunmasını sağlayarak, imaj koplayamayı kolaylaştırdığı için yeniden tepkileri üzerine çekebilir. Görsel telif savaşları bakalım ne zaman patlayacak?

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