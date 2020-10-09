Google güvenlik uyarılarını test etmeye başladı

Hatırlayacağınız üzere 2015 yılında, Google Hesaplarıyla ilgili bir güvenlik sorunu olduğunda insanları bilgilendirmek için Android uyarıları kullanılıyordu. Bu bildirim, örneğin birinin hesabı saldırıya uğradıysa görünüyordu. Yeni bildirimlerle Google, e-posta yoluyla bir güvenlik sorunu haberi alanlara kıyasla, bu yöntemi ile kullanıcıların geri dönüşünde 20 kat artış gördü. Google güvenlik için şimdi de farklı atılımlar yapmaya hazırlanıyor.

GOOGLE'IN YENİ GÜVENLİK UYARISI KOPYALANAMAYACAK

Google, kullanıcının açtığı Google uygulamasında ortaya çıkacak yeni bir güvenlik uyarısı yayınlayacağını ve bir sorunu çözmesine yardımcı olacağını belirtiyor. Bu yeni uyarıların sahtesi hackerlar tarafından yapılamıyor. Bu nedenle bir Google uygulamasında biri görünürse, kullanıcı bunun gerçek olduğundan emin olabilir. Bu özellik, önümüzdeki birkaç hafta içinde sınırlı bir şekilde kullanıma sunulacak ve daha geniş bir dağıtımın 2021’in başlarında başlaması bekleniyor.

GOOGLE ASİSTAN MİSAFİR MODU DESTEĞİ ALDI

Google ayrıca bugün Google Asistan için yeni bir Misafir modu eklediğini duyurdu. Misafir modu ile, Asistan etkileşimlerinizi cihazınız yerine başka bir yere kaydetmek için basit bir sesli komut kullanabilirsiniz. Google Asistan’ın tam kişiselleştirilmiş sürümünü tekrar almak için istediğiniz zaman Misafir modunu da kapatabilirsiniz. Az önce Google Asistan’a söylediklerini silmek için sesini de kullanabilirsiniz. Ve ikincisi artık gizlilik ve güvenlikle ilgili daha fazla soruyu anında yanıtlayacak.

Google, günde 100 milyondan fazla kimlik avı girişimini engellediğini iddia ediyor. Google Play Protect, kötü amaçlı yazılım ve diğer sorunları arayan her gün 100 milyondan fazla uygulamayı tarıyor.

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