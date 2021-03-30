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Google hakkındaki rekabet soruşturmasında sözlü savunma toplantısı yapıldı

30.03.2021 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google hakkında yerel arama hizmetleri pazarında rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi.

Google hakkındaki rekabet soruşturmasında sözlü savunma toplantısı yapıldı

Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle başkanlığındaki toplantı çevrim içi yapıldı.

Küle, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd Şti, Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc hakkında genel arama hizmetleri pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanarak yerel arama hizmetleri pazarındaki rakipleri dışladığı gerekçesiyle soruşturma açıldığını hatırlattı.

Sözlü savunma toplantısının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle internet üzerinden yapılmasına karar verildiğini aktaran Küle, sözü, soruşturma heyetine verdi.

Soruşturma heyeti temsilcisi, soruşturma kapsamında, Google’ın kendi yerel arama hizmetini ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetini, rakiplerine kıyasla, konum ve görsel olarak daha avantajlı şekilde sunması ve diğer uygulamaları ile bu pazardaki rekabeti bozmak suretiyle ilgili kanunu ihlal edip etmediğinin incelendiğini ifade etti.

PARA CEZASI UYGULANMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ

Google'ın genel arama hizmetleri pazarında hakim durumda olduğu ve "kendi yerel arama hizmetiyle konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetine, genel arama sonuç sayfasında konum ve gösterim olarak, rakiplerine kıyasla avantaj sağlayarak rakiplerin faaliyetini zorlaştırdığını" iddia eden temsilci, şirkete idari para cezası uygulanması gerektiğini söyledi.

Şikayetçi taraf da Google'nın yerel arama hizmetleri pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığını öne sürdü.

Google'ın avukatı ise şirketin hakim durumunu kötüye kullanmadığını, söz konusu uygulamaların rekabeti ihlal etmediğini savundu, idari para cezası uygulanmasına yer olmadığını kaydetti.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 14 Nisan'da açıklayacak.

Karar, daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulacak.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rekabet Kurumu Google
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