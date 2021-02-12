HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Google hakkındaki rekabet soruşturmasının sözlü savunma toplantısı için tarih belli oldu!

Google hakkındaki rekabet soruşturmasının sözlü savunma toplantısı için tarih belli oldu!

12.02.2021 14:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Google hakkındaki rekabet soruşturmasının sözlü savunma toplantısı için tarih belli oldu!

Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. hakkında yürütülen rekabet soruşturmasının sözlü savunma toplantısı 30 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Google'ın genel arama hizmetleri pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanarak kendi yerel arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerini rakiplerini dışlayacak şekilde öne çıkarmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.

Sözlü savunma toplantısı, 30 Mart'ta çevrim içi olarak uzaktan yapılacak.

Toplantıya söz almak üzere katılmak isteyen şikayetçi ve üçüncü kişilerin, konuyla ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 23 Mart'a kadar Rekabet Kurumu'na başvurmaları gerekecek.

D-Market Elektronik Hizmetleri ve Ticaret AŞ ve Anka Mobil Tedarik AŞ tarafından en çok kayrılan müşteri şartı uygulamaları, ayrımcılık, marka içi rekabeti kısıtlama, mal vermeyi reddetme ve yeniden satış fiyatını belirleme yollarıyla ilgili mevzuatın ihlal edildiği iddiası üzerine yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı da 6 Nisan'da çevrim içi olarak uzaktan yapılacak.

Toplantıya söz almak üzere katılmak isteyen şikayetçi ve üçüncü kişiler, gerekli belgelerle 30 Mart'a kadar başvuruda bulunabilecek.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kısıtlamayı delen genç kız, cezayı yedikten sonra gülmeye başladıKısıtlamayı delen genç kız, cezayı yedikten sonra gülmeye başladı
Milyarlarca kişinin bir tık uzağındalar! İşte öne çıkanlarMilyarlarca kişinin bir tık uzağındalar! İşte öne çıkanlar
69 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 69?69 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 69?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Gözaltı kararı verildi, operasyon başladı

Gözaltı kararı verildi, operasyon başladı

İzmir'de felaketin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı

İzmir'de felaketin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı

Simpsonlar yine bildi! Bu kehanet de tuttu

Simpsonlar yine bildi! Bu kehanet de tuttu

Aşk pozu! 30 yaş küçük sevgiliyle...

Aşk pozu! 30 yaş küçük sevgiliyle...

Bakan Koca duyurmuştu: Bilim Kurulu üyesi tek tek açıkladı

Bakan Koca duyurmuştu: Bilim Kurulu üyesi tek tek açıkladı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dehşete düşüren açıklama

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dehşete düşüren açıklama

16 yaşındaki kızını sokak ortasında boğazından bıçakladı

16 yaşındaki kızını sokak ortasında boğazından bıçakladı

'İstifa' iddialarıyla ilgili 17 CHP'li vekilden ortak açıklama

'İstifa' iddialarıyla ilgili 17 CHP'li vekilden ortak açıklama

Diğer Haberler

Intel'den Apple'a 'M1 işlemcili Mac' göndermesi!

Apple'a olay gönderme!

Samsung Galaxy A serisi akıllı telefonlar için bir sürpriz yapabilir!

Heyecanlandıran gelişme! Ünlü marka sürpriz yapabilir

''Podcastin yaygınlaşmasında Kovid-19'un etkileri görülüyor''

Uzmanı açıkladı! Yaygınlaşmasında Kovid-19'un etkisi var

Tartışmaların gölgesinde: İşte yeni yılın öne çıkan sosyal ağ uygulamaları!

Milyarlarca kişinin bir tık uzağındalar! İşte öne çıkanlar

Önce tanıtılsaydı: Xiaomi Mi 11 Ultra'nın videosunu YouTube'da paylaştılar!

Böylesi görülmedi! Daha tanıtılmadan paylaştılar

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı: Uzayda olmazsanız köle statüsüne düşersiniz

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'ndan dikkat çeken açıklamalar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.