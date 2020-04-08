Google Haritalar, COVID-19 salgını için düğmeye bastı

Google Haritalar, bugün kullanıma sunduğu Paket Servis özelliği ile hem karantinadaki insanları hem de restoran işletmelerini bir nebze de olsa rahatlatıyor.
Google Maps’in yeni Paket Servis özelliği sayesinde çevrenizde paket servisi olan restoranlar anında listeleniyor. Hem iOS hem de Android tarafında kullanıma sunulan bu özellik Türkiye’de de kullanılılabiliyor. Paket servis özelliğinin yanı sıra adrese teslim özelliği sayesinde eve teslim edilebilecek olan işletmeler listeleniyor.
Google’ın sunduğu bu özelliği kullanabilmek için App Store veya Play Store‘dan uygulamayı güncellemeniz gerekiyor. Güncelleme işleminden sonra uygulamayı kapatıp açın. Bu işlemlerden sonra çevrenizde eve servis yapan tüm firmaları ve işletmeleri tek tıklama ile görüntüleyebilirsiniz.
Google ve Alphabet‘in CEO’su Sundar Pichai; Haritalar uygulaması ilerleyen yıllarda deprem, sel ve hortum gibi büyük doğal afetler için tahmin modellerini de kullanıcılara sunacak. Bu sayede bulunduğunuz bölgede olası bir doğal afet felaketi size bildirim olarak sunulacak. Sel ve hortumu şimdilik ölçümlemek mümkün. Ancak deprem için Google’ın nasıl bir algoritma geliştireceğini merak ediyoruz. Sundar Pichai bu özelliklerin önümüzdeki 3 ila 5 yıl arasında sunulacağını söylüyor.
COVID-19 salgınının daha uzun bir süre devam edeceği aşikar. Hükümetlerin aldığı tüm tedbirlere rağmen, bu tedbirlere uymayan ve işi olmadığı halde boş boş sokaklarda ve toplu alanlarda dolaşan kişiler olduğu sürece bu salgının ilerlemesi çok zor durdurulacak. Bu yüzden lütfen yetkililerin aldığı kararları harfi harfine uygulamaya çalışın.
koronavirüs salgında teknolojinin ne kadar hayat kolaylaştırdığına bir kez daha şahit olmuş olduk. Hem görüntülü görüşme uygulamaları hem de Google’ın bu yeni özelliği ile firmalar evde karantinada olanların hayatalarını kolaylaştırmaya çalışıyor. Bakalım önümüzdeki günlerde teknoloji devlerinden nasıl hamleler gelecek?
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