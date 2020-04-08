Google Haritalar, COVID-19 salgını için düğmeye bastı

Google Haritalar, bugün kullanıma sunduğu Paket Servis özelliği ile hem karantinadaki insanları hem de restoran işletmelerini bir nebze de olsa rahatlatıyor.

Google Maps’in yeni Paket Servis özelliği sayesinde çevrenizde paket servisi olan restoranlar anında listeleniyor. Hem iOS hem de Android tarafında kullanıma sunulan bu özellik Türkiye’de de kullanılılabiliyor. Paket servis özelliğinin yanı sıra adrese teslim özelliği sayesinde eve teslim edilebilecek olan işletmeler listeleniyor.

Google’ın sunduğu bu özelliği kullanabilmek için App Store veya Play Store‘dan uygulamayı güncellemeniz gerekiyor. Güncelleme işleminden sonra uygulamayı kapatıp açın. Bu işlemlerden sonra çevrenizde eve servis yapan tüm firmaları ve işletmeleri tek tıklama ile görüntüleyebilirsiniz.

Google ve Alphabet‘in CEO’su Sundar Pichai; Haritalar uygulaması ilerleyen yıllarda deprem, sel ve hortum gibi büyük doğal afetler için tahmin modellerini de kullanıcılara sunacak. Bu sayede bulunduğunuz bölgede olası bir doğal afet felaketi size bildirim olarak sunulacak. Sel ve hortumu şimdilik ölçümlemek mümkün. Ancak deprem için Google’ın nasıl bir algoritma geliştireceğini merak ediyoruz. Sundar Pichai bu özelliklerin önümüzdeki 3 ila 5 yıl arasında sunulacağını söylüyor.