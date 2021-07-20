Google Haritalar dağcıları ölümcül uçurumlara yönlendirdi

John Muir Trust Perşembe günü yaptığı açıklamada, Ben Nevis’te gezinmek için Google Haritalar’ı kullanan artan sayıda insanın “deneyimli dağcılar için bile son derece tehlikeli” bir rota üzerinden yönlendirilme riskini taşıdığını söyledi.

Popüler bir turistik yer olan Ben Nevis, Britanya Adaları’ndaki en yüksek dağ. Dağcıların her yıl binlerce zirveye tırmanmasına rağmen, bu dağa tırmanmak oldukça riskli ve tırmanıcılar arasından hala ölüm raporları geliyor.

John Muir Trust’ın Nevis Koruma Görevlisi Nathan Berrie yaptığı açıklamada, “Sorun, Google Haritalar’ın bazı ziyaretçileri, muhtemelen zirveye en yakın otopark olduğu için Upper Falls otoparkına yönlendirmesi.” açıklamasında bulundu. Berrie, “Ancak bu doğru yol değil.” sözlerini ekledi. Dağcılık İskoçya kuruluşu, Google Haritalar tarafından önerilen bu rotanın “potansiyel olarak ölümcül” olduğu konusunda uyardı.

Dağcılık İskoçya’nın dağ güvenliği danışmanı Heather Morning yaptığı açıklamada, “Tepe yürüyüşüne yeni başlayanlar için, Google Haritalar’a danışmak son derece mantıklı görünüyor, bu nedenle uygulamanın sunduğu rota oldukça önemli” açıklamalarını ekledi. “En deneyimli dağcı bile bu rotayı takip etmekte zorlanabilir. Hat çok dik, kayalık ve patikasız bir araziden geçiyor, iyi görüşte bile güvenli bir hat bulmak zor.” Tepki sosyal medyada büyüyor ancak Google’dan bir açıklama gelmedi.

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