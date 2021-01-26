Google Haritalar'dan koronavirüs aşıları için yeni özellik

Koronavirüs aşıları dünya çapında acil kullanım onayı olarak insanlara uygulanmaya başlandı. Ülkemizde de aşılama süreci tüm hızıyla sürmekte. Salgının bitmesi için kritik olarak görülen aşılama işlemi, özellikle ABD gibi ülkelerde aşılama merkezlerinde yapılıyor. İnsanlar, aşılama merkezlerine giderek koronavirüs aşılarını yaptırabiliyor. Şimdi Google Haritalar gibi önemli bir harita uygulamasına sahip olan ve böylelikle insanların A noktasında B noktasına ulaşmasını sağlayan Google, aşılama merkezlerine ulaşacak insanlar için yeni bir güncelleme getiriyor.

GOOGLE HARİTALAR AŞILAMA MERKEZLERİNİ PAYLAŞACAK

Google Haritalar, Google blog sayfasından Google CEO'su Sundar Pichai tarafından yapılan bir açıklama ile aşılama merkezleri için yeni bir özellik devreye alacak. Şirket, Haritalar üzerinden önümüzdeki haftalarda Google Haritalar ve Google Arama sayfalarında bölgedeki aşılama merkezlerinin konumlarını göstermeye başlayacak. İlk olarak Arizona, Louisiana, Mississippi ve Texas'ta kullanılacak özellik, daha fazla eyalete ve ülkeye de gelecek. Böylece insanlar, aşılama grupları, randevu bilgileri, arabaya servis veya sevk ihtiyacı gibi ayrıntılara erişebilecek.