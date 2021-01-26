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Google Haritalar'dan koronavirüs aşıları için yeni özellik

26.01.2021 12:30 | Son Güncelleme:
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Google Haritalar'dan koronavirüs aşıları için yeni özellik

Google Haritalar, koronavirüs aşıları için harekete geçti. Google'ın paylaştığı bilgilere göre Google Haritalar yakın bir zamanda koronavirüs aşılama noktalarını da Google Haritalar'da ve Google Arama sayfalarında gösterecek.

Koronavirüs aşıları dünya çapında acil kullanım onayı olarak insanlara uygulanmaya başlandı. Ülkemizde de aşılama süreci tüm hızıyla sürmekte. Salgının bitmesi için kritik olarak görülen aşılama işlemi, özellikle ABD gibi ülkelerde aşılama merkezlerinde yapılıyor. İnsanlar, aşılama merkezlerine giderek koronavirüs aşılarını yaptırabiliyor. Şimdi Google Haritalar gibi önemli bir harita uygulamasına sahip olan ve böylelikle insanların A noktasında B noktasına ulaşmasını sağlayan Google, aşılama merkezlerine ulaşacak insanlar için yeni bir güncelleme getiriyor.

GOOGLE HARİTALAR AŞILAMA MERKEZLERİNİ PAYLAŞACAK

Google Haritalar, Google blog sayfasından Google CEO'su Sundar Pichai tarafından yapılan bir açıklama ile aşılama merkezleri için yeni bir özellik devreye alacak. Şirket, Haritalar üzerinden önümüzdeki haftalarda Google Haritalar ve Google Arama sayfalarında bölgedeki aşılama merkezlerinin konumlarını göstermeye başlayacak. İlk olarak Arizona, Louisiana, Mississippi ve Texas'ta kullanılacak özellik, daha fazla eyalete ve ülkeye de gelecek. Böylece insanlar, aşılama grupları, randevu bilgileri, arabaya servis veya sevk ihtiyacı gibi ayrıntılara erişebilecek.

Google Haritalar'a koronavirüs güncellemesi

Google Haritalar'ın bu özelliği çok işinize yarayacak! Kimse bilmiyor ama...Google Haritalar'ın bu özelliği çok işinize yarayacak! Kimse bilmiyor ama...

GOOGLE TESİSLERİ KORONAVİRÜS İÇİN HERKESE AÇILIYOR

Google, yaptığı açıklamada koronavirüs aşılaması için önemli bir duyuru da yaptı. Teknoloji devi, aşılama çabalarına yardımcı olmak için, Amerika Birleşik Devletleri'nden başlayarak; bina, otopark ve açık alan gibi seçkin Google tesislerini kullanıma sunacak. Bu siteler, eyalet ve yerel yönergelere göre aşıya uygun olan herkese açık olacak. Ayrıca Google, CDC Vakfı, Dünya Sağlık Örgütü ve dünyanın dört bir yanındaki kar amacı gütmeyen kuruluşlar için 100 milyon ABD doları tutarında ek reklam hibesini de açıkladı. Teknoloji devi, aşıyla ilgili içerik ve bilgilerle yetersiz hizmet alan topluluklara ulaşmak için halk sağlığı kurumlarıyla ortaklık kurarak 50 milyon dolar daha yatırım yapacak.

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