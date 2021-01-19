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Google haritalar en gerçekçi hali ile karşınızda

19.01.2021 09:28 | Son Güncelleme:
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Google haritalar en gerçekçi hali ile karşınızda

Google haritalar tarafından sunulacak yeni bir özellik ile birlikte, sokaklar en gerçekçi haline kavuşmaya başlıyor. Bu konuda Google çok uzun bir süredir çalışma yapıyordu.

Herkesin sıklıkla kullandığı sokaklar en gerçekçi haline kavuşmaya başlıyor. Yeni özellikler sayesinde standart Google haritalar uygulaması bile oldukça gerçekçi bir görüntü sağlayabilecek. Google normal çalışmalarında bile zaten VR teknolojisini kullanıyordu. Şimdi ise en temel gösterimde bile ayrıntılara yer veriyor.

Yurt dışında geziye çıktığınızda veya kendi bulunduğunuz semtte bir şeyler ararken Google Haritalar adeta eliniz ayağınız oluyor. Fakat haritaların ayrıntılı olmaması kimi zaman sorun yaratabiliyor.

GOOGLE HARİTALAR ŞEHİRLERİ GERÇEKÇİ HALİYLE SUNACAK

Bu uygulama tarafından sunulan yeni özellikler sayesinde, şehirler artık çok daha gerçekçi bir haritalandırma sistemine sahip. New York, Londra, San Francisco ve Tokyo gibi şehirler şu anda bu özelliği kullanabiliyor.

Yeni özellik ile birlikte, koşu yapılacak yerlerin genişliği uzunluğu veya karayollarında bulunan işaretler bile görülebiliyor. Kısacası günlük hayatta şehir ile ilgili yapacağınız her şeyde bu özelliği kullanmanız mümkün. İşinizi önemli ölçüde kolaylaştıracağını söyleyebiliriz.

Google haritalar yeni özellikleri bütün kullanıcılara sunmak istiyor. Bu sayede sadece büyük şehirler değil aynı zamanda diğer şehirlerde oturanlar da böyle hizmetlerden yararlanabilecek. Bu arada son olarak yeni özelliklerin beta aşamasının dışında kullanıldığını söyleyelim.

Proje şu anda yavaş yavaş bütün kullanıcılara gönderiliyor. Asıl hedef dünyanın bütün ülkelerinde büyük veya küçük demeden şehirleri ayrıntılı haritalandırmak.

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