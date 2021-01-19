Google haritalar en gerçekçi hali ile karşınızda

Herkesin sıklıkla kullandığı sokaklar en gerçekçi haline kavuşmaya başlıyor. Yeni özellikler sayesinde standart Google haritalar uygulaması bile oldukça gerçekçi bir görüntü sağlayabilecek. Google normal çalışmalarında bile zaten VR teknolojisini kullanıyordu. Şimdi ise en temel gösterimde bile ayrıntılara yer veriyor.

Yurt dışında geziye çıktığınızda veya kendi bulunduğunuz semtte bir şeyler ararken Google Haritalar adeta eliniz ayağınız oluyor. Fakat haritaların ayrıntılı olmaması kimi zaman sorun yaratabiliyor.

GOOGLE HARİTALAR ŞEHİRLERİ GERÇEKÇİ HALİYLE SUNACAK

Bu uygulama tarafından sunulan yeni özellikler sayesinde, şehirler artık çok daha gerçekçi bir haritalandırma sistemine sahip. New York, Londra, San Francisco ve Tokyo gibi şehirler şu anda bu özelliği kullanabiliyor.

Yeni özellik ile birlikte, koşu yapılacak yerlerin genişliği uzunluğu veya karayollarında bulunan işaretler bile görülebiliyor. Kısacası günlük hayatta şehir ile ilgili yapacağınız her şeyde bu özelliği kullanmanız mümkün. İşinizi önemli ölçüde kolaylaştıracağını söyleyebiliriz.