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Google Haritalar uygulamasında e-şarj istasyonları da görülebilecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.10.2018 15:19 | Son Güncelleme

Google'ın popüler harita uygulaması Google Maps'e çok önemli bir yenilik geldi. Milyonlarca kullanıcı artık e-şarj istasyonlarını da harita üzerinde görebilecek.

Google Haritalar uygulamasında e-şarj istasyonları da görülebilecek

Google’ın çevrimiçi haritalama servisi Google Haritalar sayesinde internet kullanıcıları ulaşıma dair pek çok bilgiye tek tıkla ulaşabiliyorlar. Birçok otomobil kullanıcısı için hayat kurtarıcı olan Google Haritalar’a, elektrikli araç kullanıcılarını da oldukça fazla mutlu edecek bir güncelleme geldi. Google Haritalar artık elektrikli araç sahiplerinin, araçlarını şarj edebilecekleri en yakın e-şarj istasyonunu görüntüleyebiliyor.

E-şarj istasyonları henüz akaryakıt istasyonları kadar yaygın olmadığı için özellikle ülkemizdeki elektrikli araç kullanıcıları için araçlarını şarj edebilecek bir istasyon bulabilmek bir hayli güç. Ancak Google Haritalar’a gelen yeni özellik bu problemi büyük oranda ortadan kaldıracak.

Google Haritalar’da size en yakın e-şarj istasyonunun nerede olduğunu öğrenebilmek için “e-şarj istasyonu” veya “EV charging stations” gibi aramalar yapmanız yeterli. Ayrıca yol tarifinin yanı sıra istasyonda hangi tip bağlantıların mevcut olduğunu ve istasyonun şarj hızının ne kadar olduğunu görmeniz de mümkün olacak.

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