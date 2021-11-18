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Google Haritalar, yeni özellik kazanıyor

18.11.2021 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yoğunluğu kullanıcılarla paylaşmayı amaçlayan yeni Google Haritalar özelliğinin yıl sonuna kadar herkese gelmesi planlanıyor. Google bunu ilk etapta geliştirici konferansında duyurmuştu. Hemen ardından tüm kullanıcılara yayınlanacağı ifade edildi.

Google Haritalar, yeni özellik kazanıyor

Özellikle yılbaşı gibi tatil dönemlerinde iş yerleri gereğinden fazla kalabalık olabiliyor. Restoranlar veya kafeler burada en önemli örnekler arasında yer alıyor. Google tarafından geliştirilen haritalar uygulaması yılbaşı tatili sırasında iş yerlerinde yaşanan yoğunluğu kullanıcılarla paylaşacak.

Sokaklardaki kalabalık oranını da detaylı bir şekilde uygulamasına eklemeyi düşünen Google her geçen gün özellik sayısını artırıyor. Şirket 50 farklı şehir daha ekledi. Bu şehirlerden birçok farklı bilgi alınabilecek. Özellikle tatil dönemlerinde yaşanan yoğunluk buna güzel bir örnek.

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FİYATLARI DA GÖSTERECEK

Google Haritalar 10 milyar indirilme sayısını aştı. Yani beklentinin diğerlerine göre daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Şirketin getireceği yeni uygulama özelliklerine iş yerlerindeki fiyatlar da dahil olacak. Herhangi bir restoran içerisinde yer alan menülerin fiyatları ayrıntılı olarak görülebilecek. Google Haritalar'daki yeni özellik ile gezmek istediğiniz şehirlere daha fazla hakim olabilirsiniz.

Bu özellik sayesinde şehrin biraz daha tenha bölgelerinde uygun fiyatlı restoranlar veya kafeler bulmanız mümkün. Şimdilik bu özellik, Android ve iOS kullanıcılarının bir bölümüne dağıtılıyor. Hızlı bir şekilde dünyanın tamamında kullanılır hale gelecek.

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