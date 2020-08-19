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Google Home platformu skandallarla anılıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.08.2020 12:25 | Son Güncelleme

Google şirketinin ev içinde her türlü desteği sağladığı asistanı Google Home skandalı giderek büyüyor. Bundan kısa bir süre önce şirketin ev asistanları konusunda başka skandalları da gün yüzüne çıkmıştı.

Google Home platformu skandallarla anılıyor

Birçok kez gündeme gelen Google Home skandalı, kullanıcıların daha fazla panik olmasına neden oluyor. Peki bu skandal nasıl ortaya çıktı? Normal şartlarda Google platformunun bizleri sürekli olarak dinlediğini çoğu kişi biliyor. Bununla ilgili net kanıtlar olmasa bile, çok fazla iddia ortaya atıldığını söylemek mümkün. Böyle iddialar gün geçtikçe daha fazla dikkat çekiyor.

GOOGLE HOME HER ŞEYİ DİNLİYOR MU?

Kullanıcıdan gelecek ‘Ok, Google’ ya da ‘Hey, Google’ sesleri ile aktifleşebilen Google Home platformu, günlük işlerde çok büyük kolaylıklar sağlıyor. Platform; cam kırılması sesi, alarmlar ve diğer birçok sese karşı aşırı duyarlılık gösteriyor. Bu durumun kaynağı henüz net olarak bilinmese bile yine de şüpheler dinleme üzerinde yoğunlaşıyor.

GOOGLE SORUN GİDERİLDİ DEDİ AMA...

Google adına konuşan yetkili, son yayınlanan güncelleme ile birlikte bu sorunun büyük ölçüde kapandığını ifade etti. Ancak ne yazık ki henüz net bir gelişme yaşanmadı. Kullanıcıların bir bölümü problemin devam ettiğini ifade ediyor. Google şirketi; 2019 Nest Secure alarm sistemine gizlenmiş bir mikrofon eklemişti ve bu durum çok büyük tepkiyle karşılanmıştı.

Dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi olarak bilinen Google, aynı zamanda gizlilik sorunları da yaşıyor. Elbette bu problemler henüz Facebook seviyesinde değil. Sizce Google gizlilik ihlalleri konusunda nasıl bir performans sergiliyor?

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