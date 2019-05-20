Google Huawei Telefonlara İşletim Sistemi Desteğini Kesiyor

Amerika’nın internet ve yazılım devi şirketi Google, Çinli telekomünikasyon firması Huawei’yle ticari işbirliğini sınırlandırma kararı aldı. Karar çerçevesinde Google, Huawei’ye sunduğu teknik, yazılım ve yazılım geliştirme kodlarını açma hizmetlerinde kısıtlamaya gidecek. Cep telefonu ve telekomünikasyon ürünleri üreticisi Huawei Amerika hükümeti tarafından kara listeye alınmıştı.

Google şirketinden yapılan açıklamaya göre hali hazırda Huawei telefonu kullanmakta olan kullanıcılar bu durumdan şu an için etkilenmeyecekler.

Google Sözcüsü Reuter Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada “Google Play ve güvenlik hizmetlerimizi kullanan kullanıcılarımız mevcut Huawei cihazlarında bu özellikleri kullanmaya devam edecekler” dedi.

Ancak Google’ın aldığı bu kararla bundan sonra Huawei telefonlar Android’in güncellemelerinden faydalanamayacaklar. Yeni piyasaya çıkacak olan Huawei telefonlarda Google’un uygulama mağazası Google Play Store’a ulaşamayacaklar. Benzer şekilde bu telefonlardan Gmail ve Youtube uygulamaları da kullanılamayacak.