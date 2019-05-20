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Google Huawei Telefonlara İşletim Sistemi Desteğini Kesiyor

20.05.2019 11:59 | Son Güncelleme

Amerika’nın internet ve yazılım devi şirketi Google, Çinli telekomünikasyon firması Huawei’yle ticari işbirliğini sınırlandırma kararı aldı. Karar çerçevesinde Google, Huawei’ye sunduğu teknik, yazılım ve yazılım geliştirme kodlarını açma hizmetlerinde kısıtlamaya gidecek

Google Huawei Telefonlara İşletim Sistemi Desteğini Kesiyor

Amerika’nın internet ve yazılım devi şirketi Google, Çinli telekomünikasyon firması Huawei’yle ticari işbirliğini sınırlandırma kararı aldı. Karar çerçevesinde Google, Huawei’ye sunduğu teknik, yazılım ve yazılım geliştirme kodlarını açma hizmetlerinde kısıtlamaya gidecek. Cep telefonu ve telekomünikasyon ürünleri üreticisi Huawei Amerika hükümeti tarafından kara listeye alınmıştı.

Google şirketinden yapılan açıklamaya göre hali hazırda Huawei telefonu kullanmakta olan kullanıcılar bu durumdan şu an için etkilenmeyecekler.

Google Sözcüsü Reuter Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada “Google Play ve güvenlik hizmetlerimizi kullanan kullanıcılarımız mevcut Huawei cihazlarında bu özellikleri kullanmaya devam edecekler” dedi.

Ancak Google’ın aldığı bu kararla bundan sonra Huawei telefonlar Android’in güncellemelerinden faydalanamayacaklar. Yeni piyasaya çıkacak olan Huawei telefonlarda Google’un uygulama mağazası Google Play Store’a ulaşamayacaklar. Benzer şekilde bu telefonlardan Gmail ve Youtube uygulamaları da kullanılamayacak.

Huawei’nin, Android işletim sisteminin sadece herkese açık olan geliştirici kodlarına ulaşmasının mümkün olabileceği belirtiliyor.

Trump yönetimi Perşembe günü yaptığı açıklamayla Çinli Huawei Teknolojileri Şirketi’ni kara listeye aldığını duyurmuştu. Google da bu karar çerçevesinde Huawei’yle işbirliğinde sınırlamaya gitti.

Huawei şirketi, Google’ın aldığı kararla ilgili olarak henüz soruları yanıt bırakmış durumda.

Öte yandan Bloomber Televizyonu Intel, Qualcomm, Xilinx ve Broadcom şirketlerinin de çalışanlarına ikinci bir bilgilendirmeye kadar Huawei şirketine kritik öneme sahip ekiman ve yazılımların teslim edilmemesi uyarısında bulunduklarını haber verdi.

Bu şirketlerden de henüz bu habere ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Google verilerine göre tüm dünyada 2.5 milyon telefonda Android işletim sistemi kullanılıyor. Huawei de bu yazılımı kullanan firmalar arasında bulunuyor.

Huawei’nin bu durumda kendi telefonları için özel bir işletim sistemi geliştirmesi gerekecek.

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