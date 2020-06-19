Google iki faktörlü doğrulamada mobil uygulamaya geçiyor

Pek çok kullanıcı, SMS ile kimlik doğrulamanın, ilk günlerde olduğu gibi güvenli bir yöntem olmadığını savunuyordu. Finans kuruluşları dahil pek çok kurum, abonelik/hesap/kimlik doğrulaması için mobil uygulamaları kullanmaya başladı. Mobil cihaza kurulu ve bir defa kimlik kontrolünü sağlayan uygulama üzerinden gönderilen şifreleri hacker’ların çalması, okuması, koklaması kolay değil. Oysa kullanıcıların bir internet servisine ulaşırken SMS ile doğrulama yapması, telefona sızmış, SMS verilerini kolayca okuyabilen bir hacker’ın işini çok kolaylaştıran bir uygulama.

SMS VEYA UYGULAMA TERCİHİ YAPILACAK

Fakat Google şimdilik bu seçeneği zorunlu hale getirmeyecek. Kimlik kontrolü ve doğrulama gerektiğinde, kullanıcılar SMS veya uygulama seçimi yapabilecek. Finans kurumları da şimdilik kullanıcılarına bu seçimi sunuyor. Ancak ilerleyen dönemde, SMS’lerin belli bazı işlemler dışında, kimlik kontrolü sürecinden çıkarılması bekleniyor.

KRİTİK TARİH 7 TEMMUZ

Google yeni mobil uygulama kimlik doğrulama yöntemini 7 Temmuz’da hayata geçirecek. Eğer Google eko sisteminde Docs, Drive, Android gibi yoğun hizmetler alıyorsanız, iş süreçlerinizi Google’ın iki faktörlü mobil kimlik kontrolüne uyumlu hale getirmeye hazır olmalısınız.

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