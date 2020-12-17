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  4. Google ile Qualcomm anlaştı: Android telefonlar 4 yıl güncelleme alacak!

Google ile Qualcomm anlaştı: Android telefonlar 4 yıl güncelleme alacak!

17.12.2020 14:32 | Son Güncelleme:
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Google ile Qualcomm anlaştı: Android telefonlar 4 yıl güncelleme alacak!

Android'in sahibi Google ile Qualcomm Android güncellemeleri için iş birliğine gitti. Project Treble olarak isimlendirilen bu proje ile Snapdragon 888 işlemcili Android telefonlar dört yıl boyunca güncelleme desteği sunulacak.

Android güncellemeleri için son zamanlarda üreticilerin yoğun bir çalışması mevcut. Bu konuya bir örnek olarak Samsung'u vermemiz mümkün. Galaxy Note 20 serisini tanıttığı etkinlikte Güney Koreli şirket, 3 yıl boyunca güncelleme sözü verdiğini açıklamıştı. Şimdi ise Google ile Qualcomm Android güncellemeleri konusunda güçlerini birleştirdi. Bu iş birliği, Android akıllı telefon kullanıcıları sevindirecek türden.

İKİ FİRMADAN ANDROİD GÜNCELLEMESİ SÖZÜ

Google ve Qualcomm, Project Treble projesi ile Snapdragon 888 işlemcisini kullanacak olan Android telefonlara güncelleme sözü veriyor. İki şirket, iş birliği ile dört yıllık güvenlik güncellemesi sunacak. Buna ek olarak, Android lansman sürümü + 3 Android güncellemesi desteği de yeni Snapdragon işlemcili telefonlara verilecek. Project Treble, gelecekteki Snapdragon işlemciler için de geçerli olacak.

Android Qualcomm Google

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Snapdragon 888 işlemcili ilk telefonların Xiaomi, Samsung ve OnePlus gibi akıllı telefon üreticilerinden geleceği biliniyor. Bu yüzden çok yakın bir zamanda tanıtılması beklenen Xiaomi Mi 11, Samsung Galaxy S21 ve OnePlus 9 Pro gibi cihazların 4 yıllık güncelleme desteğine sahip olması bekleniyor. Böylece Snapdragon 888'li telefonlar Android 11'e ek olarak Android 12, 13 ve 14 sürümlerine de geçiş yapabilecek.

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