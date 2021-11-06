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Google ilk katlanabilir ekranlı modelini satışa sunacak

06.11.2021 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google katlanabilir ekranlı telefonu için somut adımlar atıyor. Katlanabilir ekranlı telefonlar henüz yeni bir teknoloji. Dolayısıyla bu teknolojinin daha da yaygınlaşması zaman alacaktır.

Google ilk katlanabilir ekranlı modelini satışa sunacak

Hali hazırda piyasa geneline baktığımızda, katlanabilir ekranlı telefon üreten marka sayısının bir eldeki parmak sayısını geçmediğini söyleyebiliriz.

Bilindiği üzere bu sektöre Samsung öncülük ediyor. Samsung haricinde Huawei, Motorola ve Xiaomi de bu sektörde somut ürünler sunmayı başarmış olan isimler. Önümüzdeki süreçte Çin’in önde gelen akıllı telefon üreticilerinden Oppo’nun da bu sektöre gireceğini biliyoruz.

Bu sektöre dahil olacak bir diğer isim ise Google. Bilindiği üzere Google hali hazırda Pixel serisiyle youna devam ediyor. Sızdırılan bilgilere göre Google 2022 yılında ilk katlanabilir ekranlı modelini satışa sunmayı planlıyor.

Elbette katlanabilir ekranlı Pixel modeli de diğer Google modelleri gibi Türkiye’ye gelmeyecektir. Çünkü Google akıllı telefon pazarında oldukça sınırlı bir kitleye hitap ediyor. Dürüst olmak gerekirse, gelse de Google modellerinin Türkiye’de iyi satış rakamlarına ulaşması sürpriz oldurdu. Çünkü Pixel cihazları emsali Android modellerine göre daha yüksek etiketlerle satışa çıkıyor. Tam olarak bu sebepten ötürü de Google’ın Pixel modelleriyle Türkiye pazarında tutunması biraz zor.

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