Google+'ın ( Google Plus) kapanacağı tarih belli oldu! İşte adım adım yapmanız gerekenler

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 04.02.2019 09:06 | Son Güncelleme

Milyonlarca kullanıcısı olan sosyal ağ Google+’ı (Google Plus) kapatma kararı alan Google resmi takvimi de açıkladı. Google, 'Kişisel Google+ hesabınız 2 Nisan 2019'da kullanıma kapatılacaktır. Bugünden (4 Şubat) itibaren artık kullanıcılar, yeni Google+ profilleri, sayfaları, toplulukları veya etkinlikleri oluşturamayacak' uyarısında bulundu.

Google+'ın ( Google Plus) kapanacağı tarih belli oldu! İşte adım adım yapmanız gerekenler

Dünya genelinde 2.2 milyar kullanıcısı olan sosyal ağ Google+’ı ( Google Plus) kapatma kararı alan Google, resmi takvimini duyurdu. Google+ kullanıcılara konuyla ilgili bilgilendirme e-postası gönderen Google, “Kişisel Google+ hesabınız 2 Nisan 2019'da kullanıma kapatılacaktır” uyarısı yaptı.

Google, ilk olarak Ekim 2018’de Google+’ı kapatma kararı aldığını duyurmuş, ardından Aralık 2018'de de, kullanım oranının düşük olması ve tüketicilerin beklentilerini karşılayacak şekilde ürün başarısını sürdürme konusunda karşılaşılan zorluklar nedeniyle Nisan 2019'da Google+ ürününün tüketicilere yönelik sürümünü kullanıma kapatma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Konuyla ilgili olarak Google’dan yeni bir açıklama geldi. Buna göre bugünden (4 Şubat) itibaren artık kullanıcılar, yeni Google+ profilleri, sayfaları, toplulukları veya etkinlikleri oluşturamayacak.

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2 NİSAN'DA SİLİNECEK

Yapılan açıklamaya göre 2 Nisan 2019’da da kullanıcıların Google+ hesapları ve oluşturdukları tüm Google+ sayfaları kullanıma kapatılacak ve ilgili içerikler silinmeye başlanacak.

Google’ın açıklaması şöyle:

"2 Nisan'da Google+ hesabınız ve oluşturduğunuz tüm Google+ sayfaları kullanıma kapatılacak ve ilgili içerikler tüketici Google+ hesaplarından silinmeye başlayacak. Google+'daki fotoğraf ve videolarınız Albüm Arşivinizden ve Google+ sayfalarınızdan silinecek. Nisan ayından önce yapmak kaydıyla, içeriğinizi indirip kaydedebilirsiniz. Google Fotoğraflar'da yedeklenen fotoğraf ve videolarınızın silinmeyeceğini hatırlatmak isteriz. Tüketici Google+ hesaplarından, Google+ Sayfalarından ve Albüm Arşivi'nden içerik silme işlemi birkaç ay sürebilir. Dolayısıyla, bu süre boyunca bazı içerikler kalabilir. Örneğin, kullanıcılar kendi Google+ hesaplarının bazı kısımlarını etkinlik günlüğü üzerinden görmeye devam edebilir ve Google+ tüketici sürümü silinene kadar G Suite kullanıcıları, bazı tüketici Google+ hesabı içeriklerini görebilir. 4 Şubat'tan itibaren yeni Google+ profilleri, sayfaları, toplulukları veya etkinlikleri oluşturamayacaksınız. Google+ Topluluğu sahibi veya moderatörüyseniz, Google+ Topluluğu verilerinizi indirip kaydedebilirsiniz. Mart 2019 başından itibaren, herkese açık topluluklardaki her topluluk yayınında yazar, gövde metni ve fotoğraflar da dahil olmak üzere ek veriler indirilebilir durumda olacak. Sitelerde ve uygulamalarda oturum açmak için Google+ ile Oturum Açma düğmesini kullanıyorsanız, önümüzdeki haftalarda bu düğmelerin artık çalışmayacağını hatırlatmak isteriz. Ancak, bazı durumlarda bu düğmelerin yerini Google ile Oturum Açma düğmesi alabilir. Google ile Oturum Açma düğmesini gördüğünüz her yerde Google Hesabınızla oturum açabileceksiniz. Google+ ürününü kendi sitelerinizdeki veya başka sitelerdeki yorumlar için kullandıysanız, bu özelliğin 4 Şubat'ta Blogger'dan, 7 Mart'ta da diğer sitelerden kaldırılacağını hatırlatmak isteriz. Tüm sitelerdeki Google+ yorumlarınızın tamamı 2 Nisan 2019'dan itibaren silinecek. G Suite müşterisiyseniz G Suite hesabınızla kullandığınız Google+ etkin olmaya devam edecek."

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