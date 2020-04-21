Google'ın raporuna göre 1 milyar akıllı cihaz büyük tehlikede! Peki bu cihazlar hangileri?

Google'ın Android'inin Apple'ın iOS'ine karşı hep bir tık daha güvensiz olduğu iddia edilir. Fakat gerçekte bu konu oldukça tartışmalı. Zira, Google da son zamanlarda yaptığı deyim yerindeyse 'temizlik operasyonu' ile Android'i tehdit eden yazılımları Google Play'ten kaldırdı. Ancak bu kez asıl tehlike başka bir noktada başladı.

GÜNCELLENMEYEN ANDROİD CİHAZLAR VİRÜSLERE KAPI AÇTI

Google'ın son yayınladığı rapora göre Android cihazların yüzde 42'si hala Mashmallow ve daha önceki sürümleri kullanıyor. Yani, sayısı 1 milyara tekabul eden Android cihaz, güncel güvenlik yamalarına sahip değil. Bu da BlueFrag, Stagefright ve Joker adlı güvenlik açıkları sayesinde hacker'ların Android Mashmallow ve daha önceki sürümlerle çalışan Android cihazlara kolaylıkla ulaşmasına neden oluyor.

DAHA ESKİ SÜRÜMLER GÜNCELLEMEDEN MAHRUM

Siber güvenlik kuruluşu Bitdefender'ın Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu, konu hakkında Android kullanıcılarını uyarıyor. Android 10, Android 9.0 Pie ve Android 8.0 Oreo gibi Android yazılımı kullanan cihazların güvenlik güncellemelerinden yararlanabildiğini söyleyen Akkoyunlu, daha eski sürüme sahip akıllı telefonların ise bu güncellemelerden mahrum kaldığını ifade ederek daha eski sürüm kullanan kullanıcılara 5 öneride bulunuyor. Bunlar: