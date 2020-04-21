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Google'ın raporuna göre 1 milyar akıllı cihaz büyük tehlikede! Peki bu cihazlar hangileri?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.04.2020 15:45 | Son Güncelleme

Google'ın yayınladığı son rapor Android'teki büyük bir tehlikeyi gözler önüne serdi. Rapora göre Android cihazların çok büyük bir kısmı, kullandıkları yazılım nedeniyle virüslere davetiye çıkartıyor.

Google'ın raporuna göre 1 milyar akıllı cihaz büyük tehlikede! Peki bu cihazlar hangileri?

Google'ın Android'inin Apple'ın iOS'ine karşı hep bir tık daha güvensiz olduğu iddia edilir. Fakat gerçekte bu konu oldukça tartışmalı. Zira, Google da son zamanlarda yaptığı deyim yerindeyse 'temizlik operasyonu' ile Android'i tehdit eden yazılımları Google Play'ten kaldırdı. Ancak bu kez asıl tehlike başka bir noktada başladı.

GÜNCELLENMEYEN ANDROİD CİHAZLAR VİRÜSLERE KAPI AÇTI

Google'ın son yayınladığı rapora göre Android cihazların yüzde 42'si hala Mashmallow ve daha önceki sürümleri kullanıyor. Yani, sayısı 1 milyara tekabul eden Android cihaz, güncel güvenlik yamalarına sahip değil. Bu da BlueFrag, Stagefright ve Joker adlı güvenlik açıkları sayesinde hacker'ların Android Mashmallow ve daha önceki sürümlerle çalışan Android cihazlara kolaylıkla ulaşmasına neden oluyor.

Android koronavirüs

DAHA ESKİ SÜRÜMLER GÜNCELLEMEDEN MAHRUM

Siber güvenlik kuruluşu Bitdefender'ın Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu, konu hakkında Android kullanıcılarını uyarıyor. Android 10, Android 9.0 Pie ve Android 8.0 Oreo gibi Android yazılımı kullanan cihazların güvenlik güncellemelerinden yararlanabildiğini söyleyen Akkoyunlu, daha eski sürüme sahip akıllı telefonların ise bu güncellemelerden mahrum kaldığını ifade ederek daha eski sürüm kullanan kullanıcılara 5 öneride bulunuyor. Bunlar:

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

  • Google Play dışındaki 3. taraf uygulamaları indirirken dikkatli olun. Andorid cihazlardaki en büyük riskler resmi uygulama mağazası olan Google Play dışındaki kaynaklardan indirilen uygulamalardır.
  • Güncellemeleri kontrol edin. Eğer mevcut bir güvenlik güncellemesi varsa telefonunuzda gerekli yer açarak güncellemeyi yükleyin.
  • Telefonunuzu güncel tüm tehditlerden koruyabilecek mobil antivirüs yazılımı kullanın.
  • Tıkladığınız bağlantılara dikkat edin. SMS ve MMS mesajlarıyla gelen linklere çok dikkat edin.
  • Sürekli yedekleme yapın. Her ihtimale karşı tüm verilerinizi düzenli yedekleyerek olası bir kötü senaryoda önemli verilerinizi kaybetme riskini ortadan kaldırın.
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Google android Android Mashmallow BlueFrag Stagefright Joker Bitdefender ios android 10 Android 9.0 Pie Android 8.0 Oreo akıllı telefon

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