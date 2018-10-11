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Google’ın sesli asistanı 200 milyon cihazda kullanılıyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.10.2018 08:28 | Son Güncelleme

Google’ın 2016 yılında hizmete sunduğu djital sesli asistanı Google Asistan, kısa süre içerisinde oldukça geniş bir kullanıcı kitlesine erişmeyi başardı. İşte konu hakkındaki detaylar.

Google’ın sesli asistanı 200 milyon cihazda kullanılıyor!

Google ilk dijital sesli asistanını 2016 yılının Mayıs ayında kullanıma sunmuştu. Elbette ilk jenerasyondaki Google Asistan yalnızca Pixel modelleri ve Google Home cihazlarında kullanılabiliyordu. Fakat Google, kısa süre içerisinde Android 6.0 Marshmallow kullanan tüm cihazlar için Google Asistan’ı serbest bıraktı.
Teknoloji ve yazılım dünyasının önemli isimlerinden biri olan Google, geçtiğimiz gün sanal asistanının kullanım rakamlarını açıkladı.

Google tarafından yapılan açıklamada, Google Asistan’ın hali hazırda 200 milyondan fazla cihazda aktif bir şekilde kullanıldığı belirtildi.

Son dönemde akıllı hoparlör pazarının genişlemesi, sanal asistanların kullanım alanını da büyüttü. Hali hazırda pek çok üretici, sanal asistan söz konusu olduğunda Google ya da Amazon’u tercih etmekte. Ayrıca iOS kullanıcıları da App Store üzerinden Google’ın sanal asistanını indirip kullanabiliyorlar.
Google yetkilileri, sanal asistanın 200 milyon kullanıcıya ulaşmasının büyük bir başarı olduğunu belirtirken, bu ekosistemin hızla büyümeye devam edeceğinin de altını çizdiler.
Gerçekten de sanal asistanların gelecekte önemli bir payı olacak. Akıllı sistemler sayesinde herşeyi sanal asistanlar vasıtasıyla kontrol etmek pek de ütopik görünmüyor. Muhtemelen bir 10 yıl içerisinde, sanal asistanlar aynı akıllı telefonlar gibi gündelik yaşamımızın ayrılmaz bir parçası haline gelebilirler.

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Google sesli asistan

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