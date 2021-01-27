Google'ın sürücüsüz otomobil şirketi Waymo'nun CEO'su: Tesla yanlış yolda!

Otonom otomobiller yani diğer bir deyiş ile tam otomatik sürüş kabiliyetine sahip otomobiller fazla uzakta değiller. Çünkü ünlü firmalar, kendi kendine gidecek otomobiller için sıkı bir şekilde çalışıyor. Bu firmalardan biri de Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla. Tesla, Autopilot adını verdiği sürücü yardım sistemini 2014 yılında piyasaya sürdü. Fakat Autopilot övgüler alırken, aynı zamanda eleştiriler de aldı. Çünkü sistem tam otomatik sürüş olarak gösterilse de hala bir insana ihtiyaç duyuyordu.

Bu yönde çalışmalar yapan ve Tesla'ya rakip olan diğer bir şirket ise Google'ın çatı şirketi Alphabet tarafından kurulan Waymo. Waymo'nun CEO'su ise şu sıralar geliştirdikleri yeni bir sürüş sistemi ile değil, Tesla hakkında yaptığı ilginç bir gönderme ile gündemde.

JOHN KRAFCİK'TEN TESLA'YA: YANLIŞ YOLDASINIZ

Independent'ın haberine göre, Waymo'nun CEO'su John Krafcik, Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla ile ilgili açıklamalarda bulundu. Krafcik, Tesla'nın tam otomatik sürüş özelliğini geliştirmek için yanlış yolda olduğunu söyledi. Ayrıca şirket CEO'su, sistemin beklentileri karşılayamayacağını da belirtti.