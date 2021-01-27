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Google'ın sürücüsüz otomobil şirketi Waymo'nun CEO'su: Tesla yanlış yolda!

27.01.2021 11:17 | Son Güncelleme:
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Google'ın sürücüsüz otomobil şirketi Waymo'nun CEO'su: Tesla yanlış yolda!

Google Elon Musk'ın Tesla'sına ilginç bir gönderme yaptı. Google'ın sürücüsüz otomobil şirketi Waymo'nun CEO'su John Krafcik, yaptığı açıklamada tam otomatik sürüş özelliğini geliştirmek için Tesla'nın yanlış yolda olduğunu öne sürdü.

Otonom otomobiller yani diğer bir deyiş ile tam otomatik sürüş kabiliyetine sahip otomobiller fazla uzakta değiller. Çünkü ünlü firmalar, kendi kendine gidecek otomobiller için sıkı bir şekilde çalışıyor. Bu firmalardan biri de Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla. Tesla, Autopilot adını verdiği sürücü yardım sistemini 2014 yılında piyasaya sürdü. Fakat Autopilot övgüler alırken, aynı zamanda eleştiriler de aldı. Çünkü sistem tam otomatik sürüş olarak gösterilse de hala bir insana ihtiyaç duyuyordu.

Bu yönde çalışmalar yapan ve Tesla'ya rakip olan diğer bir şirket ise Google'ın çatı şirketi Alphabet tarafından kurulan Waymo. Waymo'nun CEO'su ise şu sıralar geliştirdikleri yeni bir sürüş sistemi ile değil, Tesla hakkında yaptığı ilginç bir gönderme ile gündemde.

JOHN KRAFCİK'TEN TESLA'YA: YANLIŞ YOLDASINIZ

Independent'ın haberine göre, Waymo'nun CEO'su John Krafcik, Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla ile ilgili açıklamalarda bulundu. Krafcik, Tesla'nın tam otomatik sürüş özelliğini geliştirmek için yanlış yolda olduğunu söyledi. Ayrıca şirket CEO'su, sistemin beklentileri karşılayamayacağını da belirtti.

Tesla

Krafcik, devam eden açıklamasında "Tam otomatik sürüş sistemine bir gün sihirli bir şekilde geçene kadar sürücü yardım sistemini daha çok geliştirmek bir yanılgı" dedi. Yani ünlü isim, Tesla'nın sürücü yardım sistemini geliştirmeye devam etmesinin yanlış olduğunu ima etti. Böylece Tesla'ya önemli bir taş atmış oldu. Krafcik, Tesla'yı sürücüsüz araçlar konusunda rakip olarak görmediğini ancak Tesla'nın gerçekten iyi bir sürücü yardım sistemi geliştirdiğini de söylüyor.

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ELON MUSK BU YILI İŞARET ETMİŞTİ

Elon Musk'ın John Krafcik'in açıklamalarına nasıl cevap vereceği ise meçhul. Ünlü isim, daha önce birçok kez yaptığı gibi Twitter'dan cevap vermeyi de seçebilir. Fakat Musk, geçtiğimiz dönemde yaptığı bazı açıklamalarda Tesla'nın bu yıl içerisinde tam otomatik özelliğini kullanıma sunacağından emin bir şekilde konuşmuştu. Bu da aslında cevaba yönelik önemli bir işaret.

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