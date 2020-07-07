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Google’ın topladığı veriler silinebilir mi?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.07.2020 12:30 | Son Güncelleme

Google’ın topladığı veriler sandığımızdan çok daha kişisel ve büyük boyutta veriler olabilir. Ne yazık ki bu teknoloji ahtapotunun kollarının nereye ve ne kadar uzandığını kimse tam olarak tahmin edemiyor.

Google’ın topladığı veriler silinebilir mi?

Seyrettiğiniz her video, gittiğiniz her yer, sokakta attığınız her adım, hangi mağazanın önünde durup vitrine ne kadar süre baktığınız…. Ellerindeki veriyle aklınıza bile gelemeyecek analizler çıkarıp hakkınızda hiç tahmin edemeyeceğiniz detayları ortaya çıkarıyorlar. Üstelik, Apple iOS kullanıcısı olmanız da sizi kurtarmıyor. Google her yerde. Ondan kaçamazsınız.

GOOGLE VERİLERİNİZ ARTIK SİLİNEBİLİR

Ancak artık Google’ın hakkınızda toplayıp kayıt altına aldığı verileri silebilirsiniz. Haziran ayından beri açılan Google hesapları artık 18 ay boyuca depolanan verileri otomatik olarak silecek. Bu güzel bir başlangıç kabul edilebilir. Ancak eğer eski bir kullanıcıysanız veya hiçbir veriniz bir gün bile kayıt edilmesin istiyorsanız, çözümü şöyle:

GOOGLE VERİLERİ NASIL SİLİNİR?

• Telefonunuzdan veya PC’den Google hesabınızın ayarlarına girip Kişisel Veriler bölümüne ulaşın. Burada adınızı, doğum gününüzü, kimlik bilgilerinizi değiştirebilirsiniz, ki bu da dijital dünyada anonim kalmak için bir yöntemdir, reklam verenler size ulaşsa bile gerçekte kim olduğunuzu bilemezler.

• Ayrıca, Google’ın hakkınızda topladığı verilere müdahale etmek isterseniz, Google hesabınızdan, Veri ve Kişiselleştirme sekmesine tıklayın. Burada Aktivite Kontrol bölümünü bulun ve Web & Uygulama Aktiviteleri sekmesine geçin. Hakkınızda veri toplamasını istemediğiniz uygulamaların izinlerini kaldırın. Ancak unutmayın, bu izinler kaldırıldığında Google Assistan gibi yapay zeka servisleri artık size akıllı hizmetler sunamayacak. Hatta karşınıza çıkan reklamlar bile, ilgi duymadığınız konularda olacak.

• Bu sekmedeki diğer seçeneklerden de, Google’ı hakkınızdaki verileri kaç ay saklayacağına dair izinleri yönetebilir, eski verileri silebilirsiniz.

• Lokasyon verilerinizi gizlemek veya silmek içinse Veri ve Kişiselleştirme bölümünden, Lokasyon sekmesine ulaşın.

• Eğer Google’ın sizin lokasyonlarınızı kaydetmesini istemiyorsanız, bu izni kaldırın. Telefonunuzdaki GPS’i kapatmak, Google’ı durdurmak için yeterli değil. Ayrıca bu ayarı da kapatmalısınız.

• Kaydedilmiş lokasyonlarınızı silmek içinse Aktivite sekmesine girip, tüm verilerinizi veya bir kısmını silebilirsiniz.

• Eğer YouTube’da izlediğiniz videoların kaydı tutulmasın istiyorsanız, yine Veri ve Kişselleştirme bölümünden Aktivite Kontrolü sekmesinden YouTube İzleme Geçmişi seçeneğine ulaşın. Burada izlediğiniz YouTube videolarına dair kayıt tutulup tutulmasına izin verip kaldırabilirsiniz. Ayrıca tutulacak kayıtların kaç ayda silineceğini de belirleyebilirsiniz.

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