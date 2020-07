Google’ın topladığı veriler silinebilir mi?

Seyrettiğiniz her video, gittiğiniz her yer, sokakta attığınız her adım, hangi mağazanın önünde durup vitrine ne kadar süre baktığınız…. Ellerindeki veriyle aklınıza bile gelemeyecek analizler çıkarıp hakkınızda hiç tahmin edemeyeceğiniz detayları ortaya çıkarıyorlar. Üstelik, Apple iOS kullanıcısı olmanız da sizi kurtarmıyor. Google her yerde. Ondan kaçamazsınız.

GOOGLE VERİLERİNİZ ARTIK SİLİNEBİLİR

Ancak artık Google’ın hakkınızda toplayıp kayıt altına aldığı verileri silebilirsiniz. Haziran ayından beri açılan Google hesapları artık 18 ay boyuca depolanan verileri otomatik olarak silecek. Bu güzel bir başlangıç kabul edilebilir. Ancak eğer eski bir kullanıcıysanız veya hiçbir veriniz bir gün bile kayıt edilmesin istiyorsanız, çözümü şöyle:

GOOGLE VERİLERİ NASIL SİLİNİR?

• Telefonunuzdan veya PC’den Google hesabınızın ayarlarına girip Kişisel Veriler bölümüne ulaşın. Burada adınızı, doğum gününüzü, kimlik bilgilerinizi değiştirebilirsiniz, ki bu da dijital dünyada anonim kalmak için bir yöntemdir, reklam verenler size ulaşsa bile gerçekte kim olduğunuzu bilemezler.