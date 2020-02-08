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Google’ın yaptığı Galaxy S20 paylaşımı herkesi heyecanlandırdı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.02.2020 10:20 | Son Güncelleme

Samsung’un 11 Şubat’ta düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliği için Google cephesinden de hamle geldi. Android’in resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşım herkesi heyecanlandırdı.

Google’ın yaptığı Galaxy S20 paylaşımı herkesi heyecanlandırdı

Bildiğiniz gibi Google bir dönem Google Play Edition adı altında 3. parti firmaların telefonlarına destek veriyordu. Pixel modelleri gibi direkt güncelleme alan bu projeden uzun süre ses çıkmamıştı.

Google’ın Android hesabı üzerinden yapılan bu paylaşım Galaxy S20 Google Play Edition söylentilerini de beraberinde getirdi. Şimdilik bu model hakkında bilinen bir şey yok. Ancak Android hesabının paylaşımı ile doğan bu söylenti doğru çıkarsa; güncelleme konusunda sıkıntı yaşamayacak olan Galaxy S20 modeli görebiliriz.

Tahminlere göre eğer bu model gerçekten tanıtılarsa, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkelerde satışa sunulacaktır. Şu sıralar Türkiye ile arası Android yüzünden pek iyi olmayan Google, muhtemelen ülkemizi pas geçecektir.

Samsung Galaxy S20 teknik özellikleri

6.2 inç büyüklüğünde 1440 x 3200 çözünürlüğünde 566 PPI değerli 120 Hz tazeleme oranlı dinamik AMOLED ekran
Qualcomm Snapdragon 865 yonga seti / Exynos 990
Adreno 650 GPU / Mali-G77 MP11 GPU
8 GB RAM / 12 GB RAM
128 GB dahili depolama birimi (microSD kart desteği)
12 Megapiksel geniş açılı lens + 64 Megapiksel 3x optik yakınlaştırma yapabilen telefoto lens + 12 Megapiksel ultra geniş açılı arka kamera
10 Megapiksel f/1.9 diyaframlı ön kamera
Ekrana entegreli parmak izi okuyucusu
Bluetooth 5.1 ve Wi-Fi 6 desteği
Android 10 işletim sistemi (One UI 2.0)
4.000 mAh kapasiteli batarya

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Google Galaxy S20

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