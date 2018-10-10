Google'ın yeni telefonları ilk kez karşımıza çıktı!

İşte telefon devlerine meydan okuyan o telefonların ilk görüntüleri, özellikleri ve fiyatı...

Google'ın yeni telefonları resmen tanıtıldı!

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2 / 32 Uzun bir süredir hakkında konuşulan ve birçok sızıntı ile gündemimize gelen Google Pixel 3 ailesi nihayet resmiyet kazandı.

3 / 32 Pixel 3 XL ile çentikli tasarıma yer veren Google, Pixel 3 modelinde 18:9 ekran kullanmayı tercih etmiş.

4 / 32 Önceki Pixel modelleriyle tasarım noktasında benzerlik gösteren Pixel 3, teknik özellik tarafında da son derece güçlü.

5 / 32 Qualcomm’un en güçlü mobil işlemcisi Snapdragon 845’in kullanıldığı modelde Adreno 630 GPU mevcut.

6 / 32 4 GB RAM‘e yer verilen Pixel 3 64/128 GB dahili depolamaya sahip.

7 / 32 5,5 inç büyüklüğündeki AMOLED ekran ise Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Yani çizilmelere ve kırılmalara karşı telefon hayli dayanıklı!

8 / 32 1080×2160 piksel çözünürlüğündeki ekranın kasaya oranı ise yüzde 76 seviyesinde.

9 / 32 Kamera tarafında ise Google, üç hatta dört arka kameralı rakiplerine tek kamera ile meydan okuyor.

10 / 32 12.2 Megapiksel çözünürlüğündeki tek kamera ile son derece iddialı olan Google, ön tarafta ise 8 Megapiksellik çift kamera kurulumuna yer vermiş.

11 / 32 Bu 97 derece geniş açılı çift kamera kurulumu sayesinde grup selfielerinizi rahatlıkla çekebileceksiniz.

12 / 32 Ayrıca tek kamera ile Portre modu sunabilen Pixel 3 ailesi, bunu daha da geliştirmiş.

13 / 32 Artık göz kapalı çıkma gibi durumları önleyebileceğiniz bir yazılıma sahip olan Pixel 3 serisi, ayrıca görüntü kalitesini kaybetmeden yakınlaştırma yapabileceğini iddia ediyor.

14 / 32 145.6 x 68.2 x 7.9 mm boyutlarındaki model alüminyum gövde üzerinde cam tasarıma yer vermiş.

15 / 32 Gelelim büyük ekranlı Google Pixel 3 XL modeline... Birçok tartışmanın yaşandığı, kimilerinin çok itici kimilerininse işlevsel bulduğu çentiği bünyesinde barındıran Pixel 3 XL, en büyük farklılığı burada gerçekleştirmiş dersek yanılıyor olmayız.

16 / 32 Yeni modeller önceki Pixel modelleriyle benzer bir tasarım çizgisinden devam ediyor.

17 / 32 Qualcomm’un en güçlü mobil işlemcisi Snapdragon 845’in kullanıldığı modelde Adreno 630 GPU mevcut. 4 GB RAM‘e yer verilen Pixel 3 XL 128 GB dahili depolamaya sahip.

18 / 32 Gorilla Glass 5 ile korunan 18,5:9 oran ve 6.3 inç büyüklüğündeki çentikli P-OLED ekranın çözünürlüğü 1440×2960 piksel iken ekran kasa oranı yüzde 83 seviyesinde.

19 / 32 Kameralara geçtiğimizde ise üçlü hatta dörtlü kamera sistemlerini görmeye başladığımız şu günlerde Google tek tabanca devam etmeyi tercih ediyor.

20 / 32 12.2 Megapiksel çözünürlüğündeki kamera OIS ile desteklenmiş.

21 / 32 2160p 30 fps video kaydedebilen bu kamera, 1080p çözünürlükte 30,60,120 fps ve 720p çözünürlükte 240 fps videolar kaydedebiliyor.

22 / 32 Tek kamera ile Portre modu sunabilen Pixel 3 ailesi, bunu daha da geliştirmiş.

23 / 32 Artık göz kapalı çıkma gibi durumları önleyebileceğiniz bir yazılıma sahip olan Pixel 3 serisi, ayrıca görüntü kalitesini kaybetmeden yakınlaştırma yapabileceğini iddia ediyor.

24 / 32 Ön tarafta ise çift kamera kurulumu yer alıyor.

25 / 32 8 Megapiksel çözünürlüğündeki bu kameralardan ilki 75 derece f/1.8 diyafram genişliğine sahipken ikincisi ise f/2.2 diyaframa ve 97 derece geniş açıya sahip.

26 / 32 158 x 76.6 x 7.9 mm boyutlarındaki model alüminyum gövde üzerinde cam tasarıma yer vermiş.

27 / 32 IP67 sertifikasına sahip olan yeni Pixel modeli, 3.5 mm kulaklık girişine, tıpkı geçen seneki modellerde olduğu gibi, yine yer vermedi.

28 / 32 3430 mAh bataryadan gücünü alan Google’ın yeni gözdesi; Just Black, Clearly White ve Not Pink olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle geliyor.

29 / 32 Gelelim fiyatlara... Cepler fena yanacağa benziyor! Çünkü...

30 / 32 Google Pixel 3, 799 dolardan satışa sunulacak; büyük ekranlı model Google Pixel 3 XL'in fiyatı ise 899 dolar.

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