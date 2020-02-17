Google kafaları karıştırdı

Güçlü bir arama motoru olan Google, yeni projelere hep destek veriyor. Cloud Platform gibi platformların yanı sıra çok sayıda uygulamaya ve yazılıma da destek olan şirket, aynı zamanda akıllı telefon endüstrisinde de oyun dağıtıcı rolünde. Şimdiki cep telefonların önemli bir bölümü, Google’ın geliştirdiği Android işletim sistemi ile çalışıyor.

Şirket tarafından geliştirilen tek işletim sisteminin Android olmadığı düşünülüyor. Ayrıca Chromebook’larda ChromeOS kullanımı da gerçekleşiyor. Hem Android hem de ChromeOS, Linux çekirdeği ile inşa edilmişti.

Bundan kısa bir süre önce, ‘Pigweed’ ismi için ‘Bilgisayar İşletim Yazılımı’ kategorisi ile marka tescili Google tarafından yapıldı. Şirketin başvurusu, ABD’nin patent ve marka kurumu olan USPTO’nun internet sitesinde kullanıcıların karşısına çıktı. O günden beri internette Pigweed’in Google’ın yeni işletim sistemi olacağı ile ilgili güçlü haberler yayıldı.

Kazayağı isimli yapraklı bir bitki olan Pigweed daha önce de rastlanılan bir şeydi. FuschiaOS için olan bir kodda yapılan değişiklik neticesinde Pigweed hemen göze çarpıyordu. Google’ın bu işletim sistemini ne için kullanacağı henüz net olarak bilinmiyor. Sizce Google bununla ne yapmayı planlıyor olabilir.

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