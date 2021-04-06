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  4. Google kameralarına takıldı! Açık mezarda yatan iki kişi ürpertti

Google kameralarına takıldı! Açık mezarda yatan iki kişi ürpertti

06.04.2021 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reddit'te paylaşılan fotoğraf karesi korkunç bir keşfi gösterirken ürpertti. Söz konusu kuşbakışı fotoğrafta yeni kazılmış gibi görünen iki mezar ve bu mezarların içinde aynı şekilde giyinmiş, yüzleri gökyüzüne bakar halde yatmakta olan iki adam görünüyor.

Google kameralarına takıldı! Açık mezarda yatan iki kişi ürpertti

Google Haritalar Sokak Görünümü (Google Maps Street View) kameraları ilginç bir olaylara tanıklık etmeye devam ediyor.

ABD'de çekildiği tahmin edilen fotoğrafta, yeni kazılmış mezarlarda yatan iki kişi görülüyor. Henüz gömülmemiş olan bu kişilerin fotoğrafları Reddit platformunda en çok tartışılan konulardan biriydi.

Birçok kişi gördükleri görüntüden etkilenerek, ''daha neler göreceğiz, bu gerçek mi?'' derken, fotoğrafın perde arkasını anlatan kişiler de vardı. Söz konusu fotoğrafın arkasındaki hikaye, görüntünün kendisini kadar ürkütücü değil.

FOTOĞRAFIN ARKASINDAKİ HİKAYE

Mezarda yatan iki kişi, Dutes Miller ve Stan Shellabarger isimli iki performans sanatçısı. 'Grave' olarak isimlendirilen bu performans hakkında Western Sergisi Müdürü Scott Speh şöyle konuşuyor: ''Evli bir çift olan Dutes Miller ve Stan Shellabarger, kendi boylarına göre yan yana birer mezar kazarlar. Mezarların içinden birbirlerine doğru kol hizasında bir delik açan performans sanatçıları bu şekilde sonsuza dek el ele tutuşabileceklerdir. Sanatçılar, aşk, mesafe ve ölüm hakkında bir proje gerçekleştiriyor.''

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