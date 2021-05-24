Google katlanabilir kamera için 23 sayfalık patent aldı

Yeni gelen patent detaylarına göre şirket katlanabilir Pixel modellerinde ilginç bir tasarım deneyecek. Bu tasarımda kameralarda çentik problemi neredeyse tamamen tarihe gömülüyor. Arka kameralarda gizleme gibi bir problem bulunmuyor. Fakat ön kameraların estetik açısından kapatılması şart.

Apple'ın iPhone ile başlattığı çentik modası bugünlerde yerini başka tasarımlara bırakacak gibi görünüyor. Google tarafından geliştirilen bu yeni ön kamera tasarımı, sadece istenilen zamanlarda kullanım sağlayacak.

Yeni ön kamera patentlerine bakıldığında genellikle bunun üzerinde durulduğu görülüyor. İhtiyacın olduğu zaman aç ve ihtiyacın bittikten sonra kapat. Böylece hem tasarımdan ödün verilmiyor hem de ön kamera ihtiyacı gideriliyor. Google Pixel cihazlarında kullanılacak sistem ise biraz daha farklı olacak. Bu sistemdeki kameralar ışığı sensörler ile algılayabilecek.

GOOGLE'IN HEDEFİ 2022 OLABİLİR

Bütün bunlara ek olarak ortam ve IR sensörleri kamera ile birlikte çalışacak. Böylece biyometrik yüz tarama gibi işlemler de gerçekleşebilecek. Google tarafından alınan 23 sayfalık patent şimdilik bunları ortaya koyuyor. Gelen son detaylara göre 2022 yılında bu tasarım kullanılabilir.

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