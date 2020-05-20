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Google krizi için yeni çözüm: Huawei Yandex ile anlaştı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.05.2020 17:30 | Son Güncelleme

Huawei, Yandex ile iş birliği anlaşması imzaladı. Bu iş birliği anlaşması kapsamında Huawei Mobil Servislerine (HMS) sahip akıllı telefonlar ve diğer akıllı cihazlarda Google'ın yerini Yandex alacak.

Google krizi için yeni çözüm: Huawei Yandex ile anlaştı!

Huawei ile Google arasındaki buzlar hala erimedi. Hatta ABD Başkanı Donald Trump'ın son imzaladığı kararla birlikte buzlar daha da arttı. Fakat Huawei Google uygulamalarını kullanamamasına rağmen çaresiz kalmadı. Önce HarmonyOS adında Android alternatifi bir işletim sistemi geliştiren şirket, daha sonra ise Google Play Hizmetleri'ne alternatif olarak Huawei Mobil Servisleri'ni ve Google Play'e alternatif olarak da AppGallery'i akıllı cihazlarına ekledi. Bir süredir diğer Google uygulamalarına alternatif arayan şirket, aradığı arama motorunu Rusya'da buldu.

HUAWEİ VE YANDEX GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ

Huawei ve Yandex önemli bir iş birliği anlaşmasına imza attı. İki şirket, hem Türkiye'deki hem de Rusya'daki Huawei akıllı cihazlarda Yandex kullanılması yönünde anlaştı. Bundan böyle Huawei markalı akıllı telefonlar ve diğer cihazlar, tarayıcılarında ve arama çubuğunda Yandex arama motorunu kullanacak. Yandex arama motoru Huawei cihazlarında varsayılan arama motoru olarak gelecek. Fakat anlaşmanın getirisi bununla da sınırlı değil.

YANDEX'İN DİĞER UYGULAMALARI APPGALLERY'DE

AppGallery Yandex'in desteği ile bir adım daha genişledi. Yandex navigasyon uygulaması Yandex Navigasyonu, AppGallery'e ekledi. Böylece Huawei kullanıcıları, herhangi bir APK dosyası indirmeksizin sadece AppGallery'e girerek Yandex Navigasyonu indirebilecek. Hatta harita, e-posta ve çeviri gibi diğer Yandex uygulamaları da AppGallery'de yerini almak üzere.

Yandex Navigasyon Huawei

'İŞ BİRLİĞİNE İMZA ATMIŞ OLMAKTAN DOLAYI MUTLUYUZ'

Konu hakkında konuşan Yandex Türkiye Genel Müdürü Onur Karahayıt, Huawei ile iş birliğine imza atmış olmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Seth Wang ise açıklamasında Türkiye'nin HMS eko-sistemini ve AppGallery'i lokal anlamda geliştiren lider ülkelerden biri olduğunu vurgulayarak, ''Bu bağlamda, Türkiye’de milyonlarca kullanıcısı olan Yandex’in uygulamalarının Huawei’nin resmi uygulama mağazası AppGallery entegrasyonunu da başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Türkiye ekibimiz HMS eko-sistemini geliştirmek ve bu sayede tüm kullanıcıların taleplerini karşılamak için hızlıca yol alıyor.” ifadelerini kullandı.

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