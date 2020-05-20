Google krizi için yeni çözüm: Huawei Yandex ile anlaştı!

Huawei ile Google arasındaki buzlar hala erimedi. Hatta ABD Başkanı Donald Trump'ın son imzaladığı kararla birlikte buzlar daha da arttı. Fakat Huawei Google uygulamalarını kullanamamasına rağmen çaresiz kalmadı. Önce HarmonyOS adında Android alternatifi bir işletim sistemi geliştiren şirket, daha sonra ise Google Play Hizmetleri'ne alternatif olarak Huawei Mobil Servisleri'ni ve Google Play'e alternatif olarak da AppGallery'i akıllı cihazlarına ekledi. Bir süredir diğer Google uygulamalarına alternatif arayan şirket, aradığı arama motorunu Rusya'da buldu.

HUAWEİ VE YANDEX GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ

Huawei ve Yandex önemli bir iş birliği anlaşmasına imza attı. İki şirket, hem Türkiye'deki hem de Rusya'daki Huawei akıllı cihazlarda Yandex kullanılması yönünde anlaştı. Bundan böyle Huawei markalı akıllı telefonlar ve diğer cihazlar, tarayıcılarında ve arama çubuğunda Yandex arama motorunu kullanacak. Yandex arama motoru Huawei cihazlarında varsayılan arama motoru olarak gelecek. Fakat anlaşmanın getirisi bununla da sınırlı değil.

YANDEX'İN DİĞER UYGULAMALARI APPGALLERY'DE

AppGallery Yandex'in desteği ile bir adım daha genişledi. Yandex navigasyon uygulaması Yandex Navigasyonu, AppGallery'e ekledi. Böylece Huawei kullanıcıları, herhangi bir APK dosyası indirmeksizin sadece AppGallery'e girerek Yandex Navigasyonu indirebilecek. Hatta harita, e-posta ve çeviri gibi diğer Yandex uygulamaları da AppGallery'de yerini almak üzere.