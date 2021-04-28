Google Lens’ın bu özelliği çok konuşulacak

Google Lens'in yeni özelliği, Android 11+ çalıştıran cihazlar için Google Lens Ekran Görüntüsü Kullanıcı Arayüzü'nde bulunuyor. Çevir düğmesi ekran görüntüsünde görünür hale gelecek ve üzerine tıklandığında gerekli metni hızlı bir şekilde algılayarak çeviriyi yapacak.

SOSYAL AĞLARDA DA PAYLAŞILABİLECEK

Google, yeni özellikler yayınlamaya da devam ediyor. Metni çevirmenin yanı sıra, ekran görüntüsündeki metni de kopyalayabilirsiniz, bu metin daha sonra çevrimdışı erişim için indirilebilir, Google Çeviri uygulamasında veya Twitter, Instagram gibi sosyal ağlarda paylaşılabilir. Kullanıcılar ayrıca çevrimdışı erişim için mevcut dili indirebilir ve ekran görüntüsünü hızlı bir şekilde Google Çeviri uygulamasına gönderebilir olacak.

Yeni Google Lens Ekran Görüntüsü çeviri özelliğinin Android 10 veya daha düşük sürümlerde de mevcut olup olmayacağına dair bir gösterge yok, ancak Android 12 cihazlarda mevcut olmasını bekliyoruz. Özellik, daha fazla işlevsellik için web sürümüyle entegre edilmiş.

GOOGLE LENS NEDİR?

Google Lens ilk olarak Google I/O 2017’de tanıtıldı. Google Lens, Pixel 2 ve Pixel 2 XL’de Google Assistant ile entegre edilmiş bir görüntü tanıma aracıdır. Daha sonra 2018’de hem Pixel cihazlar hem de diğer Android cihazlar için Google Fotoğraflar ile entegre edildi. Uygulama, Haziran 2018’de Play Store’da bağımsız bir uygulama olarak piyasaya sürüldü ve bu yılın Ocak ayı itibarıyla uygulama 500 milyondan fazla indirme kaydetti.

Range Rover Westminster Black Edition Türkiye’de

