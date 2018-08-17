Google mağaza açmayı düşüncelerinde!

Google her geçen gün çalışmalarını genişletmeye devam ediyor. Ancak gelen bilgilere göre bu sefer durum biraz daha farklı.

Google, yabancı bir gazetenin haberine göre Chicago'da 14 bin metrekarelik bir alan satın aldı. Google'ın mağaza açacağı iddia edilen haberde, dev şirket Apple ve Microsoft'a rakip olmaya geliyor.

Yapılan habere göre Google, ilk perakende satış mağazasını Chicago'da açmaya hazırlanıyor diyebiliriz. Ancak bu mağaza için sözleşmenin henüz tamamlanmadığı da gelen bilgiler arasında. Henüz Google tarafından bu habere bir yalanlama gelmiş değil. Bu sessizlik ise haberi doğrular nitelikte.

Google mağaza açmayı planlıyor!

Google Home akıllı hoparlör, Pixel telefon serisi ve Google Chromecast gibi satışı yapılan cihazların bu mağaza üzerinden satılması planlanmakta. Şimdiye kadar farklı siteler üzerinden satışı yapılan bu cihazlar için kendi pazarlama alanını yaratan Google, artık daha farklı pazarlama stratejileri ile karşımıza çıkacak gibi duruyor. Anlaşılan Google üçüncü parti firmalara para yedirmek istemiyor.