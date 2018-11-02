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Google Material Design ödüllerini alan uygulamalar!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.11.2018 09:28 | Son Güncelleme

Google, Android’in uygulama mağazası Play Store’da yer alan en iyi materyal tasarıma sahip olan uygulamaları açıkladı. Bakalım Google Material Design ödülünü hangi uygulamalar aldı?

Google Material Design ödüllerini alan uygulamalar!

Google, Android KitKat sürümü ile Material Design yani materyal tasarım anlayışına geçiş yapmıştı. İlk etapta mobil işletim sistemi Android’i bu tasarım anlayışı ile baştan tasarlayan Google, daha sonra Chrome, Gmail, Drive ve Fotoğraflar gibi tüm hizmetlerinde bu tasarım anlayışını kullanmıştı.

Teknoloji devi bugün ise en iyi materyal tasarım anlayışı ile tasarlanan en iyi uygulamaları açıkladı. Bu uygulamalar arasında, yemek tarifi uygulaması olan KptnCook, Uber alternatifi olan Lyft, meditasyon uygulaması olan Simple Habit Meditation ve podcast dinleme uygulaması olan Anchor yer alıyor. En iyi ifade KptnCook, en inovasyon Lyft, en iyi deneyim Simple Habit Meditation ve en iyi adaptasyon kategorisinde ise Anchor uygulaması ödül aldı.

KptnCook – recipes and healthy cooking
Lyft
Simple Habit Meditation
Anchor – Make your own podcast

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