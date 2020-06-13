Google Meet gürültüsüz kullanım için kolları sıvadı

Salgın süreci nedeniyle insanların adeta evlerine hapsolması, Google Meet gürültüsüz kullanım gibi talepleri ortaya çıkardı.

G Suite Ürün Yönetim Müdürü Serge Lachapelle tarafından ortaya atılan bir fikir ile başlayan bu yeni sistem, son derece güvenli. Uçtan uca şifreleme yöntemi ile kullanabildiğiniz program artık arka seslerden kurtulacak. Böylece sadece karşıdaki ile konuşabileceksiniz. Bunun dışındaki seslerden bağımsız bir şekilde konuşmak mümkün hale gelecek.

Bu fikrini yaratıcısı olan Serge Lachapelle; kraker poşeti, kalem ve su bardağı gibi şeylerle gürültü çıkartarak konuşmayı neredeyse tamamen suistimal etti. Ancak yapılan bu deneme ile birlikte, en ufak bir ses bile duyulmadı. Yani sadece uygulamayı kullanarak konuşan iki kişinin sesleri çıktı. Şirket yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda, bu özelliğin evinde küçük çocuğu veya evcil hayvanı bulunan kullanıcılar için oldukça ideal olduğunu söyleniyor.

son olarak bu özelliğin şu anda geliştirilme aşamasında olduğunu söylemek gerekiyor. Android ve iOS tabanlı cihazlarda ilk kullanım sağlanacak ve hemen ardından diğer kullanıcılara yayılacak. Firma yaptığı bu çalışmalarla birlikte Microsoft ve Zoom gibi şirketlere meydan okuyor.

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